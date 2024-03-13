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Европарламент отказался присылать наблюдателей на выборы в Россию - РИА Новости, 13.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:42 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/vybory-1932759460.html
Европарламент отказался присылать наблюдателей на выборы в Россию
Европарламент отказался присылать наблюдателей на выборы в Россию - РИА Новости, 13.03.2024
Европарламент отказался присылать наблюдателей на выборы в Россию
Европарламент не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России, а также комментировать их результаты, говорится в распространенном... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:42
2024-03-13T15:42
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Европарламент не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России, а также комментировать их результаты, говорится в распространенном пресс-службой ЕП заявлении. Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. "Европарламент не будет осуществлять наблюдение за этим избирательным процессом и, соответственно, не будет комментировать как сам процесс, так и объявление результатов", - указывается в документе от имени главы комитета по иностранным делам ЕП Давида Макалистера. Согласно заявлению, любые комментарии отдельных депутатов ЕП могут осуществляться исключительно от их собственного имени и не будут отражать позицию Европарламента.
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в мире, россия, европарламент
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Европарламент
Европарламент отказался присылать наблюдателей на выборы в Россию

ЕП отказался наблюдать за выборами президента России и комментировать их итоги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Европарламент не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России, а также комментировать их результаты, говорится в распространенном пресс-службой ЕП заявлении.
Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Европарламент не будет осуществлять наблюдение за этим избирательным процессом и, соответственно, не будет комментировать как сам процесс, так и объявление результатов", - указывается в документе от имени главы комитета по иностранным делам ЕП Давида Макалистера.
Согласно заявлению, любые комментарии отдельных депутатов ЕП могут осуществляться исключительно от их собственного имени и не будут отражать позицию Европарламента.
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияЕвропарламент
 
 
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