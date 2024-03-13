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Европарламент отказался присылать наблюдателей на выборы в Россию

Европарламент отказался присылать наблюдателей на выборы в Россию - РИА Новости, 13.03.2024

Европарламент отказался присылать наблюдателей на выборы в Россию

Европарламент не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России, а также комментировать их результаты, говорится в распространенном... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:42

2024-03-13T15:42

2024-03-13T15:42

выборы президента россии — 2024

в мире

россия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Европарламент не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России, а также комментировать их результаты, говорится в распространенном пресс-службой ЕП заявлении. Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. "Европарламент не будет осуществлять наблюдение за этим избирательным процессом и, соответственно, не будет комментировать как сам процесс, так и объявление результатов", - указывается в документе от имени главы комитета по иностранным делам ЕП Давида Макалистера. Согласно заявлению, любые комментарии отдельных депутатов ЕП могут осуществляться исключительно от их собственного имени и не будут отражать позицию Европарламента.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, европарламент