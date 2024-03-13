https://ria.ru/20240313/vybory-1932720626.html

Стало известно, как будут работать московские школы в дни выборов

Стало известно, как будут работать московские школы в дни выборов - РИА Новости, 13.03.2024

Стало известно, как будут работать московские школы в дни выборов

Учащиеся московских школ, которые задействуют для проведения выборов президента РФ в пятницу, будут заниматься в соседних корпусах или посетят музеи, театры,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:45

2024-03-13T13:45

2024-03-13T13:45

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Учащиеся московских школ, которые задействуют для проведения выборов президента РФ в пятницу, будут заниматься в соседних корпусах или посетят музеи, театры, городские технопарки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "Часть школьных зданий традиционно задействованы в работе участковых избирательных комиссий 15, 16 и 17 марта. Для ребят, которые занимаются в этих зданиях, учебный день в пятницу, 15 марта, организуют в соседних корпусах или вне стен школы", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что учебный день некоторых школьников пройдет в музеях, библиотеках, театрах, парках и столичных технопарках. "Таким образом, занятия не отменят, а организуют для школьников занимательный учебный день", - пояснили в пресс-службе. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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