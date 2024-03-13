Рейтинг@Mail.ru
Бонусом — шикарный вид на горы. Как голосуют в труднодоступных регионах - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:40 13.03.2024 (обновлено: 16:49 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/vybory-1932715265.html
Бонусом — шикарный вид на горы. Как голосуют в труднодоступных регионах
Бонусом — шикарный вид на горы. Как голосуют в труднодоступных регионах - РИА Новости, 13.03.2024
Бонусом — шикарный вид на горы. Как голосуют в труднодоступных регионах
В отдаленных местах в российских регионах проходит досрочное голосование на выборах президента. В Республике Алтай проголосовали животноводы, а в Елизовском... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:40
2024-03-13T16:49
фото
выборы президента россии — 2024
камчатка
камчатский край
республика алтай
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932710421_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_36788330eb4a3783a54aa9f5092506e0.jpg
В отдаленных местах в российских регионах проходит досрочное голосование на выборах президента. В Республике Алтай проголосовали животноводы, а в Елизовском районе Камчатского края — сотрудники крупнейшей геотермальной электростанции России Мутновской ГеоЭС. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
камчатка
камчатский край
республика алтай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932710421_305:234:2723:2048_1920x0_80_0_0_c8a76c1e2620b9ac40dce11f1a975f66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, камчатка, камчатский край, республика алтай, политика, россия, выборы
Фото, Выборы президента России — 2024, Камчатка, Камчатский край, Республика Алтай, Политика, Россия, Выборы

Бонусом — шикарный вид на горы. Как голосуют в труднодоступных регионах

Читать ria.ru в
В отдаленных местах в российских регионах проходит досрочное голосование на выборах президента. В Республике Алтай проголосовали животноводы, а в Елизовском районе Камчатского края — сотрудники крупнейшей геотермальной электростанции России Мутновской ГеоЭС. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

В отдаленные районы члены территориальных избирательных комиссий вынуждены добираться воздушным транспортом. Сотрудники Елизовской ТИК № 115 берут с собой все необходимое, чтобы развернуть мобильный избирательный пункт в любых условиях.

Члены №115 Елизовской территориальной избирательной комиссии выходят из вертолета после проведения досрочного голосования на выборах президента РФ в отдаленных и труднодоступных местностях в Елизовском районе Камчатского края

В отдаленные районы члены территориальных избирательных комиссий вынуждены добираться воздушным транспортом. Сотрудники Елизовской ТИК № 115 берут с собой все необходимое, чтобы развернуть мобильный избирательный пункт в любых условиях.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На удаленной животноводческой стоянке чабанов в горах Кош-Агачского района Республики Алтай голосуют также, как и по всей России: предъявляя паспорт получают бюллетень.

Мужчина голосует на выездном досрочном голосовании на выборах президента РФ на удаленной животноводческой стоянке чабанов в горах Кош-Агачского района Республики Алтай

На удаленной животноводческой стоянке чабанов в горах Кош-Агачского района Республики Алтай голосуют также, как и по всей России: предъявляя паспорт получают бюллетень.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Член участковой избирательной комиссии тщательно сверяет данные документов.

Член участковой избирательной комиссии на стоянке чабанов в горах Кош-Агачского района Республики Алтай

Член участковой избирательной комиссии тщательно сверяет данные документов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Сотрудники УИК перевозят с собой опечатанные урны для голосования и подготовленные бюллетени.

Члены участковой избирательной комиссии на стоянке чабанов в горах Кош-Агачского района Республики Алтай

Сотрудники УИК перевозят с собой опечатанные урны для голосования и подготовленные бюллетени.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Чабаны заполняют бюллетень в нестандартных условиях. В качестве бонуса — шикарный вид на горы и возможность волеизъявления без отрыва от работы.

Чабан принимает участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ в горах Кош-Агачского района Республики Алтай

Чабаны заполняют бюллетень в нестандартных условиях. В качестве бонуса — шикарный вид на горы и возможность волеизъявления без отрыва от работы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Проголосовать можно прямо на дому. Важно только, чтобы процедура голосования прошла без нарушений.

Чабаны и члены их семей принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ на удаленной животноводческой стоянке в Кош-Агачском районе Республики Алтай

Проголосовать можно прямо на дому. Важно только, чтобы процедура голосования прошла без нарушений.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели заполняют документы на удаленной животноводческой стоянке в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Чабаны и члены их семей принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ на удаленной животноводческой стоянке в Кош-Агачском районе Республики Алтай

Избиратели заполняют документы на удаленной животноводческой стоянке в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Основная задача — внимательно ознакомиться с кандидатами в бюллетене, чтобы по ошибке не испортить документ.

Мужчина голосует на выездном досрочном голосовании на выборах президента РФ на удаленной животноводческой стоянке чабанов в горах Кош-Агачского района Республики Алтай

Основная задача — внимательно ознакомиться с кандидатами в бюллетене, чтобы по ошибке не испортить документ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В завершении процедуры члены участковой избирательной комиссии села Кызыл-Таш опечатывают урну для досрочного голосования.

Члены участковой избирательной комиссии села Кызыл-Таш опечатывают урну для досрочного голосования на чабанских стоянках в горах Кош-Агачского района Республики Алтай

В завершении процедуры члены участковой избирательной комиссии села Кызыл-Таш опечатывают урну для досрочного голосования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

Сотрудники Мутновской ГеоЭС голосуют на мобильном избирательном пункте, развернутом прямо на предприятии.

Сотрудник крупнейшей геотермальной электростанции России - Мутновской ГеоЭС - принимает участие в голосование на выборах президента РФ в Елизовском районе Камчатского края

Сотрудники Мутновской ГеоЭС голосуют на мобильном избирательном пункте, развернутом прямо на предприятии.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

Процедура проходит так же, как и на стационарном пункте УИК. Избиратели занимают очередь и предъявляют документы, чтобы получить бюллетень и отдать свой голос.

Сотрудники крупнейшей геотермальной электростанции России - Мутновской ГеоЭС - принимают участие в голосование на выборах президента РФ в Елизовском районе Камчатского края

Процедура проходит так же, как и на стационарном пункте УИК. Избиратели занимают очередь и предъявляют документы, чтобы получить бюллетень и отдать свой голос.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

В завершении плодотворного рабочего дня члены Елизовской территориальной избирательной комиссии фотографируются на фоне заснеженных вершин Камчатки.

Члены №115 Елизовской территориальной избирательной комиссии у агитационного плаката в Елизовском районе Камчатского края

В завершении плодотворного рабочего дня члены Елизовской территориальной избирательной комиссии фотографируются на фоне заснеженных вершин Камчатки.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Выборы президента России — 2024ФотоКамчаткаКамчатский крайРеспублика АлтайПолитикаРоссияВыборы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала