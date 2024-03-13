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Бонусом — шикарный вид на горы. Как голосуют в труднодоступных регионах

Бонусом — шикарный вид на горы. Как голосуют в труднодоступных регионах - РИА Новости, 13.03.2024

Бонусом — шикарный вид на горы. Как голосуют в труднодоступных регионах

В отдаленных местах в российских регионах проходит досрочное голосование на выборах президента. В Республике Алтай проголосовали животноводы, а в Елизовском... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:40

2024-03-13T15:40

2024-03-13T16:49

фото

выборы президента россии — 2024

камчатка

камчатский край

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В отдаленных местах в российских регионах проходит досрочное голосование на выборах президента. В Республике Алтай проголосовали животноводы, а в Елизовском районе Камчатского края — сотрудники крупнейшей геотермальной электростанции России Мутновской ГеоЭС. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

камчатка

камчатский край

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