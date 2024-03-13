Бонусом — шикарный вид на горы. Как голосуют в труднодоступных регионах

В отдаленные районы члены территориальных избирательных комиссий вынуждены добираться воздушным транспортом. Сотрудники Елизовской ТИК № 115 берут с собой все необходимое, чтобы развернуть мобильный избирательный пункт в любых условиях.
В отдаленные районы члены территориальных избирательных комиссий вынуждены добираться воздушным транспортом. Сотрудники Елизовской ТИК № 115 берут с собой все необходимое, чтобы развернуть мобильный избирательный пункт в любых условиях.
На удаленной животноводческой стоянке чабанов в горах Кош-Агачского района Республики Алтай голосуют также, как и по всей России: предъявляя паспорт получают бюллетень.
На удаленной животноводческой стоянке чабанов в горах Кош-Агачского района Республики Алтай голосуют также, как и по всей России: предъявляя паспорт получают бюллетень.
Член участковой избирательной комиссии тщательно сверяет данные документов.
Член участковой избирательной комиссии тщательно сверяет данные документов.
Сотрудники УИК перевозят с собой опечатанные урны для голосования и подготовленные бюллетени.
Сотрудники УИК перевозят с собой опечатанные урны для голосования и подготовленные бюллетени.
Чабаны заполняют бюллетень в нестандартных условиях. В качестве бонуса — шикарный вид на горы и возможность волеизъявления без отрыва от работы.
Чабаны заполняют бюллетень в нестандартных условиях. В качестве бонуса — шикарный вид на горы и возможность волеизъявления без отрыва от работы.
Проголосовать можно прямо на дому. Важно только, чтобы процедура голосования прошла без нарушений.
Проголосовать можно прямо на дому. Важно только, чтобы процедура голосования прошла без нарушений.
Избиратели заполняют документы на удаленной животноводческой стоянке в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
Избиратели заполняют документы на удаленной животноводческой стоянке в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
Основная задача — внимательно ознакомиться с кандидатами в бюллетене, чтобы по ошибке не испортить документ.
Основная задача — внимательно ознакомиться с кандидатами в бюллетене, чтобы по ошибке не испортить документ.
В завершении процедуры члены участковой избирательной комиссии села Кызыл-Таш опечатывают урну для досрочного голосования.
В завершении процедуры члены участковой избирательной комиссии села Кызыл-Таш опечатывают урну для досрочного голосования.
Сотрудники Мутновской ГеоЭС голосуют на мобильном избирательном пункте, развернутом прямо на предприятии.
Сотрудники Мутновской ГеоЭС голосуют на мобильном избирательном пункте, развернутом прямо на предприятии.
Процедура проходит так же, как и на стационарном пункте УИК. Избиратели занимают очередь и предъявляют документы, чтобы получить бюллетень и отдать свой голос.
Процедура проходит так же, как и на стационарном пункте УИК. Избиратели занимают очередь и предъявляют документы, чтобы получить бюллетень и отдать свой голос.
В завершении плодотворного рабочего дня члены Елизовской территориальной избирательной комиссии фотографируются на фоне заснеженных вершин Камчатки.
В завершении плодотворного рабочего дня члены Елизовской территориальной избирательной комиссии фотографируются на фоне заснеженных вершин Камчатки.