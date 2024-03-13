https://ria.ru/20240313/vstrecha-1932745587.html

Замглавы МИД России встретился с послом Южной Кореи

Замглавы МИД России встретился с послом Южной Кореи - РИА Новости, 13.03.2024

Замглавы МИД России встретился с послом Южной Кореи

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко встретился с послом Южной Кореи в России Ли До Хуном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:59

2024-03-13T14:59

2024-03-13T14:59

россия

андрей руденко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/77/1515847743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_980c736ad74c1495d86ab91470cbe5d8.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко встретился с послом Южной Кореи в России Ли До Хуном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. "Тринадцатого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Руденко провел встречу с послом Республики Корея в России Ли До Хуном. В ходе беседы были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений", — говорится в сообщении МИД РФ. Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину, обвиняемого в шпионаже. В МИД Южной Кореи заявили РИА Новости, что дипломаты предоставляют необходимую консульскую помощь в связи с задержанием в России южнокорейского гражданина, обвиняемого в шпионаже. За шпионаж (статья УК РФ 276) мужчине может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

https://ria.ru/20240211/kitaytsy-1926604670.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей руденко, в мире