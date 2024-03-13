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Замглавы МИД России встретился с послом Южной Кореи
Замглавы МИД России встретился с послом Южной Кореи - РИА Новости, 13.03.2024
Замглавы МИД России встретился с послом Южной Кореи
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко встретился с послом Южной Кореи в России Ли До Хуном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:59
2024-03-13T14:59
2024-03-13T14:59
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко встретился с послом Южной Кореи в России Ли До Хуном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. "Тринадцатого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Руденко провел встречу с послом Республики Корея в России Ли До Хуном. В ходе беседы были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений", — говорится в сообщении МИД РФ. Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину, обвиняемого в шпионаже. В МИД Южной Кореи заявили РИА Новости, что дипломаты предоставляют необходимую консульскую помощь в связи с задержанием в России южнокорейского гражданина, обвиняемого в шпионаже. За шпионаж (статья УК РФ 276) мужчине может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
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россия, андрей руденко, в мире
Россия, Андрей Руденко, В мире
Замглавы МИД России встретился с послом Южной Кореи
Замглавы МИД РФ Руденко встретился с послом Южной Кореи Ли До Хуном