https://ria.ru/20240313/voronezh-1932735757.html
В Воронеже школы перейдут на дистанционное обучение с 14 по 16 марта
В Воронеже школы перейдут на дистанционное обучение с 14 по 16 марта - РИА Новости, 13.03.2024
В Воронеже школы перейдут на дистанционное обучение с 14 по 16 марта
Мэрия Воронежа объявила о переводе всех школ города на дистанционное обучение в период с 14 по 16 марта. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:42
2024-03-13T14:42
2024-03-13T14:42
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Мэрия Воронежа объявила о переводе всех школ города на дистанционное обучение в период с 14 по 16 марта. "С 14 по 16 марта все школы города будут переведены на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Это значит, что все ученики Воронежа завтра, в пятницу и субботу остаются дома", - сообщается в Telegram-канале мэрии. Как объясняют городские власти, такое решение принято в связи с необходимостью "качественной подготовки" помещений школ, где будут размещены участковые избирательные комиссии. "В детских садах, в которых будут работать УИКи, в пятницу, 15 марта, будут организованы дежурные группы с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Остальные дошкольные учреждения будут работать в штатном режиме", - информирует мэрия.
https://ria.ru/20240313/vybory-1932720626.html
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общество, воронеж
Выборы президента России — 2024, Общество, Воронеж
В Воронеже школы перейдут на дистанционное обучение с 14 по 16 марта
Школы Воронежа перейдут на дистант с 14 по 16 марта для подготовки к выборам
ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости.
Мэрия Воронежа объявила о переводе
всех школ города на дистанционное обучение в период с 14 по 16 марта.
"С 14 по 16 марта все школы города будут переведены на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Это значит, что все ученики Воронежа завтра, в пятницу и субботу остаются дома", - сообщается в Telegram-канале мэрии.
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Как объясняют городские власти, такое решение принято в связи с необходимостью "качественной подготовки" помещений школ, где будут размещены участковые избирательные комиссии.
"В детских садах, в которых будут работать УИКи, в пятницу, 15 марта, будут организованы дежурные группы с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Остальные дошкольные учреждения будут работать в штатном режиме", - информирует мэрия.
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