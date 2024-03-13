https://ria.ru/20240313/voronezh-1932735757.html

В Воронеже школы перейдут на дистанционное обучение с 14 по 16 марта

В Воронеже школы перейдут на дистанционное обучение с 14 по 16 марта - РИА Новости, 13.03.2024

В Воронеже школы перейдут на дистанционное обучение с 14 по 16 марта

Мэрия Воронежа объявила о переводе всех школ города на дистанционное обучение в период с 14 по 16 марта. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:42

2024-03-13T14:42

2024-03-13T14:42

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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Мэрия Воронежа объявила о переводе всех школ города на дистанционное обучение в период с 14 по 16 марта. "С 14 по 16 марта все школы города будут переведены на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Это значит, что все ученики Воронежа завтра, в пятницу и субботу остаются дома", - сообщается в Telegram-канале мэрии. Как объясняют городские власти, такое решение принято в связи с необходимостью "качественной подготовки" помещений школ, где будут размещены участковые избирательные комиссии. "В детских садах, в которых будут работать УИКи, в пятницу, 15 марта, будут организованы дежурные группы с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Остальные дошкольные учреждения будут работать в штатном режиме", - информирует мэрия.

https://ria.ru/20240313/vybory-1932720626.html

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общество, воронеж