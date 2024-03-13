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Шольц исключил поставку Украине дальнобойных систем вооружений - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 13.03.2024 (обновлено: 16:48 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/vooruzheniya-1932751290.html
Шольц исключил поставку Украине дальнобойных систем вооружений
Шольц исключил поставку Украине дальнобойных систем вооружений - РИА Новости, 13.03.2024
Шольц исключил поставку Украине дальнобойных систем вооружений
Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружений, а немецкие военнослужащие не будут помогать ВСУ с выбором целей и наведением, заявил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:14
2024-03-13T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
германия
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружений, а немецкие военнослужащие не будут помогать ВСУ с выбором целей и наведением, заявил канцлер Олаф Шольц, выступая перед бундестагом."Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл которых будет, только если при этом будут задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать", — сказал он.По словам канцлера, речь идет об участии в принятии решений о том, "куда целиться, куда стрелять и что поражать". "Этого не должно происходить с немецкими военнослужащими. Я как канцлер несу ответственность за то, чтобы предотвратить вовлечение Германии в эту войну", — добавил Шольц.Канцлер Германии не раз выступал против поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Об этом, в частности, он говорил и после того, как из утечки стало известно, что офицеры бундесвера обсуждают планы нанесения ударов по Крымскому мосту при помощи Taurus.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
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в мире, киев, германия, украина, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Германия, Украина, Олаф Шольц
Шольц исключил поставку Украине дальнобойных систем вооружений

Шольц исключил участие немецких военных в ударах ВСУ даже из-за пределов Украины

© AFP 2024 / SEBASTIAN PIEKNIKКрылатая ракета большой дальности Taurus KEPD 350
Крылатая ракета большой дальности Taurus KEPD 350 - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AFP 2024 / SEBASTIAN PIEKNIK
Крылатая ракета большой дальности Taurus KEPD 350. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружений, а немецкие военнослужащие не будут помогать ВСУ с выбором целей и наведением, заявил канцлер Олаф Шольц, выступая перед бундестагом.
"Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл которых будет, только если при этом будут задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать", — сказал он.
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По словам канцлера, речь идет об участии в принятии решений о том, "куда целиться, куда стрелять и что поражать".
"Этого не должно происходить с немецкими военнослужащими. Я как канцлер несу ответственность за то, чтобы предотвратить вовлечение Германии в эту войну", — добавил Шольц.

Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Канцлер Германии не раз выступал против поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Об этом, в частности, он говорил и после того, как из утечки стало известно, что офицеры бундесвера обсуждают планы нанесения ударов по Крымскому мосту при помощи Taurus.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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