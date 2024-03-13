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Путин заявил, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела - РИА Новости, 13.03.2024
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06:02 13.03.2024 (обновлено: 06:03 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/vmeshatelstvo-1932633498.html
Путин заявил, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела
Путин заявил, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела - РИА Новости, 13.03.2024
Путин заявил, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела
Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:02
2024-03-13T06:03
политика
россия
владимир путин
дмитрий киселев
мария захарова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Мы уже много раз говорили, и я много раз говорил, мы никому не позволим этого делать", - сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос. О том, что Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы в преддверии выборов президента в стране, заявляла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий киселев, мария захарова, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Мария Захарова, Совет Федерации РФ
Путин заявил, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела

Путин: Россия не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Мы уже много раз говорили, и я много раз говорил, мы никому не позволим этого делать", - сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос.
О том, что Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы в преддверии выборов президента в стране, заявляла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевМария ЗахароваСовет Федерации РФ
 
 
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