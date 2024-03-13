https://ria.ru/20240313/vmeshatelstvo-1932633498.html

Путин заявил, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела

Путин заявил, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела - РИА Новости, 13.03.2024

Путин заявил, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела

Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:02

2024-03-13T06:02

2024-03-13T06:03

политика

россия

владимир путин

дмитрий киселев

мария захарова

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Мы уже много раз говорили, и я много раз говорил, мы никому не позволим этого делать", - сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос. О том, что Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы в преддверии выборов президента в стране, заявляла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий киселев, мария захарова, совет федерации рф