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Суд оштрафовал Viber за запрещенный контент
Суд оштрафовал Viber за запрещенный контент - РИА Новости, 13.03.2024
Суд оштрафовал Viber за запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей мессенджер Viber за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:25
2024-03-13T16:25
2024-03-13T16:34
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей мессенджер Viber за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Viber Media признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Viber 20 июня прошлого года уже был оштрафован по аналогичной статье КоАП на один миллион рублей. Тогда речь шла о контенте, содержащем фейки о проведении спецоперации. В ходе того заседания представитель Viber указала, что компания удалила информацию из поиска на территории РФ, к тому же она была на украинском языке и не предназначалась российским пользователям. Юрист просила тогда не привлекать мессенджер к ответственности, так как Viber "сделал все возможное, в том числе в техническом плане, чтобы исполнить требования российских органов". За неудаление юрлицом запрещенной в РФ информации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Технологии, Россия, Москва, Viber Media, Viber
Суд оштрафовал Viber за запрещенный контент
Суд оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей мессенджер Viber за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Viber Media
признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
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Viber 20 июня прошлого года уже был оштрафован по аналогичной статье КоАП на один миллион рублей. Тогда речь шла о контенте, содержащем фейки о проведении спецоперации.
В ходе того заседания представитель Viber указала, что компания удалила информацию из поиска на территории РФ, к тому же она была на украинском языке и не предназначалась российским пользователям. Юрист просила тогда не привлекать мессенджер к ответственности, так как Viber "сделал все возможное, в том числе в техническом плане, чтобы исполнить требования российских органов".
За неудаление юрлицом запрещенной в РФ информации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
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