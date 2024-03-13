https://ria.ru/20240313/viber-1932767747.html

Суд оштрафовал Viber за запрещенный контент

Суд оштрафовал Viber за запрещенный контент - РИА Новости, 13.03.2024

Суд оштрафовал Viber за запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей мессенджер Viber за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:25

2024-03-13T16:25

2024-03-13T16:34

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей мессенджер Viber за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Viber Media признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Viber 20 июня прошлого года уже был оштрафован по аналогичной статье КоАП на один миллион рублей. Тогда речь шла о контенте, содержащем фейки о проведении спецоперации. В ходе того заседания представитель Viber указала, что компания удалила информацию из поиска на территории РФ, к тому же она была на украинском языке и не предназначалась российским пользователям. Юрист просила тогда не привлекать мессенджер к ответственности, так как Viber "сделал все возможное, в том числе в техническом плане, чтобы исполнить требования российских органов". За неудаление юрлицом запрещенной в РФ информации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240228/prigovor-1929998073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, москва, viber media, viber