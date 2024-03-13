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Путин рассказал, как Минобороны поддерживало группу Вагнера - РИА Новости, 13.03.2024
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06:11 13.03.2024 (обновлено: 06:19 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/vagner-1932634295.html
Путин рассказал, как Минобороны поддерживало группу Вагнера
Путин рассказал, как Минобороны поддерживало группу Вагнера - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, как Минобороны поддерживало группу Вагнера
Президент РФ Владимир Путин в интервью Киселеву для "России 1" и РИА Новости вспомнил про "Вагнер" и пояснил, что Минобороны оказывало им поддержку, но лишь как РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:11
2024-03-13T06:19
россия
африка
сирия
владимир путин
чвк "вагнер"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью Киселеву для "России 1" и РИА Новости вспомнил про "Вагнер" и пояснил, что Минобороны оказывало им поддержку, но лишь как группе из РФ и не более. Путин заявил в интервью, что Россия не лезла в Африку и не выдавливали оттуда Францию, африканские лидеры сами хотели работать с РФ. "Но проблема в другом. Эта небезызвестная группа "Вагнер". Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того", - сказал Путин.
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россия, африка, сирия, владимир путин, чвк "вагнер", министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Африка, Сирия, Владимир Путин, ЧВК "Вагнер", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин рассказал, как Минобороны поддерживало группу Вагнера

Путин: Минобороны оказывало поддержку ЧВК "Вагнер" как группе из РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью Киселеву для "России 1" и РИА Новости вспомнил про "Вагнер" и пояснил, что Минобороны оказывало им поддержку, но лишь как группе из РФ и не более.
Путин заявил в интервью, что Россия не лезла в Африку и не выдавливали оттуда Францию, африканские лидеры сами хотели работать с РФ.
"Но проблема в другом. Эта небезызвестная группа "Вагнер". Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того", - сказал Путин.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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РоссияАфрикаСирияВладимир ПутинЧВК "Вагнер"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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