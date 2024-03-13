https://ria.ru/20240313/vagner-1932634295.html

Путин рассказал, как Минобороны поддерживало группу Вагнера

Путин рассказал, как Минобороны поддерживало группу Вагнера - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, как Минобороны поддерживало группу Вагнера

Президент РФ Владимир Путин в интервью Киселеву для "России 1" и РИА Новости вспомнил про "Вагнер" и пояснил, что Минобороны оказывало им поддержку, но лишь как РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:11

2024-03-13T06:11

2024-03-13T06:19

россия

африка

сирия

владимир путин

чвк "вагнер"

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью Киселеву для "России 1" и РИА Новости вспомнил про "Вагнер" и пояснил, что Минобороны оказывало им поддержку, но лишь как группе из РФ и не более. Путин заявил в интервью, что Россия не лезла в Африку и не выдавливали оттуда Францию, африканские лидеры сами хотели работать с РФ. "Но проблема в другом. Эта небезызвестная группа "Вагнер". Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231103/vagner-1907171610.html

россия

африка

сирия

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россия, африка, сирия, владимир путин, чвк "вагнер", министерство обороны рф (минобороны рф)