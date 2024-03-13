Рейтинг@Mail.ru
Швейцария заявила, что хочет участия России в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932834949.html
Швейцария заявила, что хочет участия России в мирных переговорах по Украине
Швейцария заявила, что хочет участия России в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Швейцария заявила, что хочет участия России в мирных переговорах по Украине
Целью швейцарской мирной инициативы по украинскому конфликту является включение России в переговорный процесс, заявил в интервью телеканалу SRF глава МИД... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T23:50
2024-03-13T23:50
в мире
россия
швейцария
украина
владимир зеленский
мария захарова
андрей ермак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104874/78/1048747869_0:0:3362:1892_1920x0_80_0_0_b650850b04f10251e1ecb39ff0420ebc.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Целью швейцарской мирной инициативы по украинскому конфликту является включение России в переговорный процесс, заявил в интервью телеканалу SRF глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Цель этой инициативы - привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась", - сказал Кассис. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
https://ria.ru/20240308/primirenie-1931827885.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104874/78/1048747869_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_8696b3b2849788c451dfb0f08669d51f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, мария захарова, андрей ермак
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Андрей Ермак
Швейцария заявила, что хочет участия России в мирных переговорах по Украине

Кассис: Швейцария хочет включить Россию в переговорный процесс по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Целью швейцарской мирной инициативы по украинскому конфликту является включение России в переговорный процесс, заявил в интервью телеканалу SRF глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Цель этой инициативы - привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась", - сказал Кассис.
Люди на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Наступает век войн — Россия может его предотвратить
8 марта, 08:00
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Как помирятся Иван Иванович и Тарас Никифорович
8 марта, 08:00
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала