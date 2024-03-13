https://ria.ru/20240313/ukraina-1932834949.html

Швейцария заявила, что хочет участия России в мирных переговорах по Украине

Швейцария заявила, что хочет участия России в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 13.03.2024

Швейцария заявила, что хочет участия России в мирных переговорах по Украине

Целью швейцарской мирной инициативы по украинскому конфликту является включение России в переговорный процесс, заявил в интервью телеканалу SRF глава МИД... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T23:50

2024-03-13T23:50

2024-03-13T23:50

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мария захарова

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Целью швейцарской мирной инициативы по украинскому конфликту является включение России в переговорный процесс, заявил в интервью телеканалу SRF глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Цель этой инициативы - привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась", - сказал Кассис. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

https://ria.ru/20240308/primirenie-1931827885.html

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в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, мария захарова, андрей ермак