СМИ: в Польше заявили, что проблемы с украинской границей решатся быстро
"Страна.ua": в Польше заявили, что проблемы с границей Украины решатся быстро
© AP Photo / Czarek SokolowskiПротестующие польские фермеры
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Протестующие польские фермеры. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Проблема с блокированием украинско-польской границы может решиться в течение нескольких недель, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на главу комитета иностранных дел сейма Польши Павла Коваля.
"Проблема с блокированием границы фермерами решится за несколько недель. И польское правительство, и украинское правительство должны найти общий язык, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.