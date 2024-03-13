https://ria.ru/20240313/ukraina-1932831922.html

СМИ: в Польше заявили, что проблемы с украинской границей решатся быстро

СМИ: в Польше заявили, что проблемы с украинской границей решатся быстро - РИА Новости, 13.03.2024

СМИ: в Польше заявили, что проблемы с украинской границей решатся быстро

Проблема с блокированием украинско-польской границы может решиться в течение нескольких недель, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на главу... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T22:52

2024-03-13T22:52

2024-03-13T22:52

в мире

польша

украина

киев

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Проблема с блокированием украинско-польской границы может решиться в течение нескольких недель, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на главу комитета иностранных дел сейма Польши Павла Коваля. "Проблема с блокированием границы фермерами решится за несколько недель. И польское правительство, и украинское правительство должны найти общий язык, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

польша

украина

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в мире, польша, украина, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)