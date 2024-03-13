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Филиппо заявил, что французские военные не хотят отправляться на Украину - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932819917.html
Филиппо заявил, что французские военные не хотят отправляться на Украину
Филиппо заявил, что французские военные не хотят отправляться на Украину - РИА Новости, 13.03.2024
Филиппо заявил, что французские военные не хотят отправляться на Украину
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо, комментируя статью о реакции французских военных на... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:42
2024-03-13T20:42
нато
патриот
эммануэль макрон
флориан филиппо
европарламент
олаф шольц
франция
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо, комментируя статью о реакции французских военных на предложение президента Эммануэля Макрона об отправке на Украину, заявил, что они туда отправляться не хотят. Ранее французское издание Marianne сообщило, что французские военнослужащие были удивлены заявлением Макрона. Один из неназванных высокопоставленных офицеров заявил, что отправка военных на украинский фронт была бы неразумной, и добавил, что в сравнении с российскими силами французские - это "армия мажореток". "Французская армия не следует за Макроном в вопросе войны с Россией... Безумец Макрон должен быть заблокирован", - написал Филиппо в соцсети X. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
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нато, патриот, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, олаф шольц, франция, россия, украина, в мире
НАТО, Патриот, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Европарламент, Олаф Шольц, Франция, Россия, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
Филиппо заявил, что французские военные не хотят отправляться на Украину

Филиппо: французская армия не следует за Макроном в вопросе войны с Россией

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо, комментируя статью о реакции французских военных на предложение президента Эммануэля Макрона об отправке на Украину, заявил, что они туда отправляться не хотят.
Ранее французское издание Marianne сообщило, что французские военнослужащие были удивлены заявлением Макрона. Один из неназванных высокопоставленных офицеров заявил, что отправка военных на украинский фронт была бы неразумной, и добавил, что в сравнении с российскими силами французские - это "армия мажореток".
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"Французская армия не следует за Макроном в вопросе войны с Россией... Безумец Макрон должен быть заблокирован", - написал Филиппо в соцсети X.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной.
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Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОПатриотЭммануэль МакронФлориан ФилиппоЕвропарламентОлаф ШольцФранцияРоссияУкраинаВ мире
 
 
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