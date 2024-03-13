Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932792716.html
Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР
Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР - РИА Новости, 13.03.2024
Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР
В ВСУ подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков, следует из заявления украинской 12-й отдельной бригады армейской авиации. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:55
2024-03-13T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770648669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fefcd84994f6d200426a3d174daa0759.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В ВСУ подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков, следует из заявления украинской 12-й отдельной бригады армейской авиации. "Сегодня небо потеряло двоих своих сыновей", - говорится в некрологе, опубликованном на странице подразделения в соцсети. Имена летчиков и обстоятельства их гибели не приводится. Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры поражения на подконтрольной Киеву территории ДНР трех украинских вертолетов во время дозаправки на аэродроме подскока. В результате удара две машины были уничтожены.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770648669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59161e18be8e69a5f373696530a98c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР

12-я бригада ВВС Украины подтвердила гибель двух пилотов вертолета в ДНР

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В ВСУ подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков, следует из заявления украинской 12-й отдельной бригады армейской авиации.
"Сегодня небо потеряло двоих своих сыновей", - говорится в некрологе, опубликованном на странице подразделения в соцсети. Имена летчиков и обстоятельства их гибели не приводится.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры поражения на подконтрольной Киеву территории ДНР трех украинских вертолетов во время дозаправки на аэродроме подскока. В результате удара две машины были уничтожены.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
20 марта 2023, 04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала