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Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР
Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР - РИА Новости, 13.03.2024
Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР
В ВСУ подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков, следует из заявления украинской 12-й отдельной бригады армейской авиации. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:55
2024-03-13T17:55
2024-03-13T17:55
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В ВСУ подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков, следует из заявления украинской 12-й отдельной бригады армейской авиации. "Сегодня небо потеряло двоих своих сыновей", - говорится в некрологе, опубликованном на странице подразделения в соцсети. Имена летчиков и обстоятельства их гибели не приводится. Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры поражения на подконтрольной Киеву территории ДНР трех украинских вертолетов во время дозаправки на аэродроме подскока. В результате удара две машины были уничтожены.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР
12-я бригада ВВС Украины подтвердила гибель двух пилотов вертолета в ДНР