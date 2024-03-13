https://ria.ru/20240313/ukraina-1932792716.html

Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР

Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР - РИА Новости, 13.03.2024

Украинские войска подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков над ДНР

В ВСУ подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков, следует из заявления украинской 12-й отдельной бригады армейской авиации. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:55

2024-03-13T17:55

2024-03-13T17:55

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В ВСУ подтвердили гибель двух пилотов-вертолетчиков, следует из заявления украинской 12-й отдельной бригады армейской авиации. "Сегодня небо потеряло двоих своих сыновей", - говорится в некрологе, опубликованном на странице подразделения в соцсети. Имена летчиков и обстоятельства их гибели не приводится. Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры поражения на подконтрольной Киеву территории ДНР трех украинских вертолетов во время дозаправки на аэродроме подскока. В результате удара две машины были уничтожены.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, украина