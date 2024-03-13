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Спикер парламента Словакии признал, что победить Россию в бою не получится - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:33 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932787964.html
Спикер парламента Словакии признал, что победить Россию в бою не получится
Спикер парламента Словакии признал, что победить Россию в бою не получится - РИА Новости, 13.03.2024
Спикер парламента Словакии признал, что победить Россию в бою не получится
Мирное урегулирование конфликта на Украине не будет простым, но необходимо начать переговоры, победить Россию на поле боя не получится, считает председатель... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:33
2024-03-13T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 13 мар - РИА Новости. Мирное урегулирование конфликта на Украине не будет простым, но необходимо начать переговоры, победить Россию на поле боя не получится, считает председатель словацкого парламента, один из кандидатов в президенты республики Петер Пеллегрини. "Это (мир на Украине - ред.) не будет простым, я не наивный человек. Мы были свидетелями большого числа военных конфликтов, и лишь их малая часть закончилась капитуляцией одной из сторон, большинство их завершилось миром или переговорами о мире. Если кто-то думает, что ядерную державу, которой является Россия, можно поразить в военном плане без того, чтобы произошла катастрофа, то я так не думаю", - сказал Пеллегрини в интервью "Словацкому радио". По его мнению, в первую очередь необходимо прекратить огонь и кровопролитие, что позволило бы создать пространство для дипломатического решения конфликта. "У Словакии четкая позиция: мы знаем, кто агрессор, кто кого атаковал, кто нарушил международное право, но мы хотим мира. Конечно, мира справедливого, устойчивого и на основе международного права. Как можно критиковать Словакию за то, что мы хотим скорейшей остановки кровопролития? Ведь только после этого можно начать дискуссию о том, как будет выглядеть окончательное решение (конфликта - ред.)", - сказал Пеллегрини. Он отметил, что переговоры могут и провалиться, но невозможно прогнозировать результат, не попробовав их начать.
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в мире, словакия, украина, петер пеллегрини
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Петер Пеллегрини
Спикер парламента Словакии признал, что победить Россию в бою не получится

Пеллегрини: мир на Украине не будет простым, но необходимо начать переговоры

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель парламента Словакии Петер Пеллегрини
Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 13 мар - РИА Новости. Мирное урегулирование конфликта на Украине не будет простым, но необходимо начать переговоры, победить Россию на поле боя не получится, считает председатель словацкого парламента, один из кандидатов в президенты республики Петер Пеллегрини.
"Это (мир на Украине - ред.) не будет простым, я не наивный человек. Мы были свидетелями большого числа военных конфликтов, и лишь их малая часть закончилась капитуляцией одной из сторон, большинство их завершилось миром или переговорами о мире. Если кто-то думает, что ядерную державу, которой является Россия, можно поразить в военном плане без того, чтобы произошла катастрофа, то я так не думаю", - сказал Пеллегрини в интервью "Словацкому радио". По его мнению, в первую очередь необходимо прекратить огонь и кровопролитие, что позволило бы создать пространство для дипломатического решения конфликта.
"У Словакии четкая позиция: мы знаем, кто агрессор, кто кого атаковал, кто нарушил международное право, но мы хотим мира. Конечно, мира справедливого, устойчивого и на основе международного права. Как можно критиковать Словакию за то, что мы хотим скорейшей остановки кровопролития? Ведь только после этого можно начать дискуссию о том, как будет выглядеть окончательное решение (конфликта - ред.)", - сказал Пеллегрини. Он отметил, что переговоры могут и провалиться, но невозможно прогнозировать результат, не попробовав их начать.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаПетер Пеллегрини
 
 
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