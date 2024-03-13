https://ria.ru/20240313/ukraina-1932787964.html

Спикер парламента Словакии признал, что победить Россию в бою не получится

Спикер парламента Словакии признал, что победить Россию в бою не получится - РИА Новости, 13.03.2024

Спикер парламента Словакии признал, что победить Россию в бою не получится

Мирное урегулирование конфликта на Украине не будет простым, но необходимо начать переговоры, победить Россию на поле боя не получится, считает председатель... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:33

2024-03-13T17:33

2024-03-13T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

словакия

украина

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 13 мар - РИА Новости. Мирное урегулирование конфликта на Украине не будет простым, но необходимо начать переговоры, победить Россию на поле боя не получится, считает председатель словацкого парламента, один из кандидатов в президенты республики Петер Пеллегрини. "Это (мир на Украине - ред.) не будет простым, я не наивный человек. Мы были свидетелями большого числа военных конфликтов, и лишь их малая часть закончилась капитуляцией одной из сторон, большинство их завершилось миром или переговорами о мире. Если кто-то думает, что ядерную державу, которой является Россия, можно поразить в военном плане без того, чтобы произошла катастрофа, то я так не думаю", - сказал Пеллегрини в интервью "Словацкому радио". По его мнению, в первую очередь необходимо прекратить огонь и кровопролитие, что позволило бы создать пространство для дипломатического решения конфликта. "У Словакии четкая позиция: мы знаем, кто агрессор, кто кого атаковал, кто нарушил международное право, но мы хотим мира. Конечно, мира справедливого, устойчивого и на основе международного права. Как можно критиковать Словакию за то, что мы хотим скорейшей остановки кровопролития? Ведь только после этого можно начать дискуссию о том, как будет выглядеть окончательное решение (конфликта - ред.)", - сказал Пеллегрини. Он отметил, что переговоры могут и провалиться, но невозможно прогнозировать результат, не попробовав их начать.

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932299322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, украина, петер пеллегрини