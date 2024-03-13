https://ria.ru/20240313/ukraina-1932783236.html

Шольц и Макрон обсудят "различные нюансы" помощи Украине

Шольц и Макрон обсудят "различные нюансы" помощи Украине - РИА Новости, 13.03.2024

Шольц и Макрон обсудят "различные нюансы" помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу отдельно обсудят на полях встречи в формате Веймарского треугольника имеющиеся... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:12

2024-03-13T17:12

2024-03-13T17:12

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

олаф шольц

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БЕРЛИН, 13 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу отдельно обсудят на полях встречи в формате Веймарского треугольника имеющиеся "различные нюансы" по поддержке Украины, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. В пятницу в Берлине состоится встреча лидеров Германии, Франции и Польши. По данным правительств, канцлер Шольц, президент Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск намерены в так называемом формате Веймарского треугольника обсудить вопросы поддержки Украины. Также на полях встречи состоится отдельная беседа Шольца и Макрона. "Им предстоит обсудить целый ряд двусторонних вопросов, в том числе в преддверии Европейского совета, который состоится на следующей неделе, а также вопрос поддержки Украины, где были различные нюансы в одном техническом вопросе", - заявил Хебештрайт. По его оценке, данные "нюансы" станут отдельной темой на переговорах двух лидеров. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц