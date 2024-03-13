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Шольц и Макрон обсудят "различные нюансы" помощи Украине - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:12 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932783236.html
Шольц и Макрон обсудят "различные нюансы" помощи Украине
Шольц и Макрон обсудят "различные нюансы" помощи Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Шольц и Макрон обсудят "различные нюансы" помощи Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу отдельно обсудят на полях встречи в формате Веймарского треугольника имеющиеся... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:12
2024-03-13T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
франция
эммануэль макрон
олаф шольц
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БЕРЛИН, 13 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу отдельно обсудят на полях встречи в формате Веймарского треугольника имеющиеся "различные нюансы" по поддержке Украины, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. В пятницу в Берлине состоится встреча лидеров Германии, Франции и Польши. По данным правительств, канцлер Шольц, президент Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск намерены в так называемом формате Веймарского треугольника обсудить вопросы поддержки Украины. Также на полях встречи состоится отдельная беседа Шольца и Макрона. "Им предстоит обсудить целый ряд двусторонних вопросов, в том числе в преддверии Европейского совета, который состоится на следующей неделе, а также вопрос поддержки Украины, где были различные нюансы в одном техническом вопросе", - заявил Хебештрайт. По его оценке, данные "нюансы" станут отдельной темой на переговорах двух лидеров. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
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в мире, украина, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
Шольц и Макрон обсудят "различные нюансы" помощи Украине

Шольц и Макрон на встрече в Берлине в пятницу обсудят нюансы поддержки Украины

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу отдельно обсудят на полях встречи в формате Веймарского треугольника имеющиеся "различные нюансы" по поддержке Украины, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
В пятницу в Берлине состоится встреча лидеров Германии, Франции и Польши. По данным правительств, канцлер Шольц, президент Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск намерены в так называемом формате Веймарского треугольника обсудить вопросы поддержки Украины. Также на полях встречи состоится отдельная беседа Шольца и Макрона.
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"Им предстоит обсудить целый ряд двусторонних вопросов, в том числе в преддверии Европейского совета, который состоится на следующей неделе, а также вопрос поддержки Украины, где были различные нюансы в одном техническом вопросе", - заявил Хебештрайт.
По его оценке, данные "нюансы" станут отдельной темой на переговорах двух лидеров.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияФранцияЭммануэль МакронОлаф Шольц
 
 
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