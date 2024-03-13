https://ria.ru/20240313/ukraina-1932774885.html

Захарова одобрила призыв папы Франциска к прекращению огня на Украине

Захарова одобрила призыв папы Франциска к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 13.03.2024

Захарова одобрила призыв папы Франциска к прекращению огня на Украине

Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине - важная и своевременная позиция, Москва надеется, что она будет услышана, заявила... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:51

2024-03-13T16:51

2024-03-13T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине - важная и своевременная позиция, Москва надеется, что она будет услышана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. "Это действительно важная и, на мой взгляд, в общем принципиально и вписывающаяся в нужную историческую главу, позиция. Неудивительно, что недавний очередной призыв понтифика на фоне попыток сколачивания антироссийской коалиции западных стран, готовых, как они говорят, направить войска на Украину, вызвал столь бурную, дикую реакцию… Понтифик озвучил лишь то, что было с самого начала понятно многим реалистически мыслящим людям", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что российская сторона неоднократно слышала заявления Ватикана о готовности вступить с посредническими усилиями в пользу скорейшего прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Украине и надеется, что мировое сообщество наконец прислушается к такой позиции. "Хочется надеяться, что и этот очередной призыв не останется гласом вопиющего в пустыне", - подчеркнула она, отметив, что что Москва ценит все подобные усилия и благодарна всем сторонам, которые высказываются за мирное урегулирование украинского конфликта.

https://ria.ru/20240313/vatikan-1932558936.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова