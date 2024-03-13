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Захарова одобрила призыв папы Франциска к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932774885.html
Захарова одобрила призыв папы Франциска к прекращению огня на Украине
Захарова одобрила призыв папы Франциска к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Захарова одобрила призыв папы Франциска к прекращению огня на Украине
Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине - важная и своевременная позиция, Москва надеется, что она будет услышана, заявила... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:51
2024-03-13T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине - важная и своевременная позиция, Москва надеется, что она будет услышана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. "Это действительно важная и, на мой взгляд, в общем принципиально и вписывающаяся в нужную историческую главу, позиция. Неудивительно, что недавний очередной призыв понтифика на фоне попыток сколачивания антироссийской коалиции западных стран, готовых, как они говорят, направить войска на Украину, вызвал столь бурную, дикую реакцию… Понтифик озвучил лишь то, что было с самого начала понятно многим реалистически мыслящим людям", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что российская сторона неоднократно слышала заявления Ватикана о готовности вступить с посредническими усилиями в пользу скорейшего прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Украине и надеется, что мировое сообщество наконец прислушается к такой позиции. "Хочется надеяться, что и этот очередной призыв не останется гласом вопиющего в пустыне", - подчеркнула она, отметив, что что Москва ценит все подобные усилия и благодарна всем сторонам, которые высказываются за мирное урегулирование украинского конфликта.
https://ria.ru/20240313/vatikan-1932558936.html
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в мире, украина, россия, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Захарова одобрила призыв папы Франциска к прекращению огня на Украине

Захарова назвала призыв Ватикана к прекращению огня на Украине своевременным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине - важная и своевременная позиция, Москва надеется, что она будет услышана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.
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"Это действительно важная и, на мой взгляд, в общем принципиально и вписывающаяся в нужную историческую главу, позиция. Неудивительно, что недавний очередной призыв понтифика на фоне попыток сколачивания антироссийской коалиции западных стран, готовых, как они говорят, направить войска на Украину, вызвал столь бурную, дикую реакцию… Понтифик озвучил лишь то, что было с самого начала понятно многим реалистически мыслящим людям", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что российская сторона неоднократно слышала заявления Ватикана о готовности вступить с посредническими усилиями в пользу скорейшего прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Украине и надеется, что мировое сообщество наконец прислушается к такой позиции.
"Хочется надеяться, что и этот очередной призыв не останется гласом вопиющего в пустыне", - подчеркнула она, отметив, что что Москва ценит все подобные усилия и благодарна всем сторонам, которые высказываются за мирное урегулирование украинского конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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