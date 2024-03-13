https://ria.ru/20240313/ukraina-1932754513.html
"У нас проблема": на Украине сделали шокирующее заявление о территориях
"У нас проблема": на Украине сделали шокирующее заявление о территориях - РИА Новости, 13.03.2024
"У нас проблема": на Украине сделали шокирующее заявление о территориях
Границы Украины нельзя рассматривать в отрыве от новых реалий, а возвращаться к стране образца 1991 года никто не хочет, об этом заявил киевский экономист... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:25
2024-03-13T15:25
2024-03-13T17:19
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Границы Украины нельзя рассматривать в отрыве от новых реалий, а возвращаться к стране образца 1991 года никто не хочет, об этом заявил киевский экономист Алексей Кущ в интервью политологу Вадиму Карасеву."Границы 1991 года — это просто конституционная норма. Никто же не хочет вернуться в Украину образца 1991 года. Все говорят про территории, но они не понимают, что территории, политическая конфигурация, геополитическое положение страны нельзя рассматривать в разрыве друг от друга", — пояснил аналитик.По словам Куща, украинское общество находится в "капкане", веря в то, что благодаря военным действиям можно вернуть утраченные территории. Именно вера в возвращение состояния 1991 или 2021 годов, по мнению аналитика, стала главной проблемой как для украинских политических элит, так и для всего общества."Это априори невозможно. И это порождает бесконечный характер войны. Фактически мы воюем со временем", — отметил Кущ.В среду президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
https://ria.ru/20240313/putin-1932652414.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Алексей Кущ, Вадим Карасев, Владимир Путин
"У нас проблема": на Украине сделали шокирующее заявление о территориях
Киевский экономист Кущ: никому не нужна Украина образца 1991 года
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Границы Украины нельзя рассматривать в отрыве от новых реалий, а возвращаться к стране образца 1991 года никто не хочет, об этом заявил киевский экономист Алексей Кущ в интервью политологу Вадиму Карасеву.
"Границы 1991 года — это просто конституционная норма. Никто же не хочет вернуться в Украину образца 1991 года. Все говорят про территории, но они не понимают, что территории, политическая конфигурация, геополитическое положение страны нельзя рассматривать в разрыве друг от друга", — пояснил аналитик.
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По словам Куща, украинское общество находится в "капкане", веря в то, что благодаря военным действиям можно вернуть утраченные территории. Именно вера в возвращение состояния 1991 или 2021 годов, по мнению аналитика, стала главной проблемой как для украинских политических элит, так и для всего общества.
«
"Это априори невозможно. И это порождает бесконечный характер войны. Фактически мы воюем со временем", — отметил Кущ.
В среду президент России
Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву
для "России 1" и РИА Новости заявил, что Москва
готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
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