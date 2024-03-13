https://ria.ru/20240313/ukraina-1932754513.html

"У нас проблема": на Украине сделали шокирующее заявление о территориях

"У нас проблема": на Украине сделали шокирующее заявление о территориях - РИА Новости, 13.03.2024

"У нас проблема": на Украине сделали шокирующее заявление о территориях

Границы Украины нельзя рассматривать в отрыве от новых реалий, а возвращаться к стране образца 1991 года никто не хочет, об этом заявил киевский экономист... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:25

2024-03-13T15:25

2024-03-13T17:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

москва

алексей кущ

вадим карасев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881066862_415:513:3143:2048_1920x0_80_0_0_aff1530bdff663e2f55fce2190b602f7.jpg

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Границы Украины нельзя рассматривать в отрыве от новых реалий, а возвращаться к стране образца 1991 года никто не хочет, об этом заявил киевский экономист Алексей Кущ в интервью политологу Вадиму Карасеву."Границы 1991 года — это просто конституционная норма. Никто же не хочет вернуться в Украину образца 1991 года. Все говорят про территории, но они не понимают, что территории, политическая конфигурация, геополитическое положение страны нельзя рассматривать в разрыве друг от друга", — пояснил аналитик.По словам Куща, украинское общество находится в "капкане", веря в то, что благодаря военным действиям можно вернуть утраченные территории. Именно вера в возвращение состояния 1991 или 2021 годов, по мнению аналитика, стала главной проблемой как для украинских политических элит, так и для всего общества."Это априори невозможно. И это порождает бесконечный характер войны. Фактически мы воюем со временем", — отметил Кущ.В среду президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.

https://ria.ru/20240313/putin-1932652414.html

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932656212.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, москва, алексей кущ, вадим карасев, владимир путин