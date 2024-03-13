https://ria.ru/20240313/ukraina-1932729253.html

В Эстонии назвали сумму, необходимую Украине для победы

В Эстонии назвали сумму, необходимую Украине для победы - РИА Новости, 13.03.2024

В Эстонии назвали сумму, необходимую Украине для победы

Украине будет достаточно ежегодного предоставления 120 миллиардов евро для победы в конфликте с Россией, однако эффект от денег почувствуется не ранее чем почти РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:24

2024-03-13T14:24

2024-03-13T14:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украине будет достаточно ежегодного предоставления 120 миллиардов евро для победы в конфликте с Россией, однако эффект от денег почувствуется не ранее чем почти через год, заявил канцлер минобороны Эстонии Кусти Салм изданию Euractiv. По его словам, предоставление Киеву 120 миллиардов евро в год - "это приблизительная сумма того, чего должно быть достаточно для Украины для победы в конфликте". Чиновник считает, что часть этих средств можно покрыть еврооблигациями, для которых гарантами будут выступать страны ЕС. Ранее власти Эстонии заявляли, что для победы Киева нужно, чтобы западные союзники предоставили 0,25% от своего ВВП на военную помощь Украине. По мнению Салма, если "свыше 50" союзников Украины поддержат ее таким образом, то сумма составит "120 миллиардов евро в год". "С этими деньгами к 2025 году Украина дойдет до точки, когда сможет истощать Россию", - заявил эстонский чиновник, отметив, вместе с тем, что эта цифра не включает расходы Украины на западную военную подготовку и гражданскую помощь. "То есть реальная сумма выше этой", - заявил чиновник. При этом он отметил, что, даже если деньги начнут поступать сейчас, их влияние почувствуется только почти через год. "Понадобится еще (около 9 месяцев), чтобы поставки дошли до уровня, необходимого Украине для того, чтобы точно достичь этого уровня истощения", - добавил Салм. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, эстония, нато, евросоюз