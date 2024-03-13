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По Европе. Кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 13.03.2024 (обновлено: 15:03 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932722565.html
По Европе. Кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление о Путине
По Европе. Кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 13.03.2024
По Европе. Кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление о Путине
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал высказывание действующего главы государства Джо Байдена о российском лидере Владимире РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:53
2024-03-13T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
роберт кеннеди
сша
украина
европа
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал высказывание действующего главы государства Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, пишет The Hill. Глава Белого дома в выступлении перед конгрессменами 8 марта заявил, что "Украина может остановить Путина", если получит поддержку со стороны американцев. "Речь идет не о том, чтобы остановить победоносное шествие Путина по Европе. Это война против расширения НАТО на восток и включения [в него] Украины, чего мы не должны были делать", — сказал Кеннеди-младший. Политик добавил, что наиболее влиятельные американские дипломаты считают расширение НАТО на восток большой ошибкой. Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932707828.html
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в мире, владимир путин, роберт кеннеди, сша, украина, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Роберт Кеннеди, США, Украина, Европа
По Европе. Кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление о Путине

Кеннеди-младший обрушился с критикой на Байдена за слова о Путине и Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал высказывание действующего главы государства Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, пишет The Hill.

Глава Белого дома в выступлении перед конгрессменами 8 марта заявил, что "Украина может остановить Путина", если получит поддержку со стороны американцев.
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"Речь идет не о том, чтобы остановить победоносное шествие Путина по Европе. Это война против расширения НАТО на восток и включения [в него] Украины, чего мы не должны были делать", — сказал Кеннеди-младший.

Политик добавил, что наиболее влиятельные американские дипломаты считают расширение НАТО на восток большой ошибкой.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоберт КеннедиСШАУкраинаЕвропа
 
 
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