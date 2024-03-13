По Европе. Кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление о Путине
Кеннеди-младший обрушился с критикой на Байдена за слова о Путине и Украине
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал высказывание действующего главы государства Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, пишет The Hill.
Глава Белого дома в выступлении перед конгрессменами 8 марта заявил, что "Украина может остановить Путина", если получит поддержку со стороны американцев.
Глава Белого дома в выступлении перед конгрессменами 8 марта заявил, что "Украина может остановить Путина", если получит поддержку со стороны американцев.
"Речь идет не о том, чтобы остановить победоносное шествие Путина по Европе. Это война против расширения НАТО на восток и включения [в него] Украины, чего мы не должны были делать", — сказал Кеннеди-младший.
Политик добавил, что наиболее влиятельные американские дипломаты считают расширение НАТО на восток большой ошибкой.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Политик добавил, что наиболее влиятельные американские дипломаты считают расширение НАТО на восток большой ошибкой.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.