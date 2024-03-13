https://ria.ru/20240313/ukraina-1932722565.html

По Европе. Кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление о Путине

По Европе. Кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 13.03.2024

По Европе. Кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление о Путине

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал высказывание действующего главы государства Джо Байдена о российском лидере Владимире РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:53

2024-03-13T13:53

2024-03-13T15:03

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал высказывание действующего главы государства Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, пишет The Hill. Глава Белого дома в выступлении перед конгрессменами 8 марта заявил, что "Украина может остановить Путина", если получит поддержку со стороны американцев. "Речь идет не о том, чтобы остановить победоносное шествие Путина по Европе. Это война против расширения НАТО на восток и включения [в него] Украины, чего мы не должны были делать", — сказал Кеннеди-младший. Политик добавил, что наиболее влиятельные американские дипломаты считают расширение НАТО на восток большой ошибкой. Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932707828.html

https://ria.ru/20240313/putin-1932698640.html

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в мире, владимир путин, роберт кеннеди, сша, украина, европа