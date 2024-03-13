Дуда сделал важное заявление о конфликте на Украине
Президент Дуда призвал Запад отправлять Киеву финансы и боеприпасы вместо войск
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Запад должен поставлять вооружения и деньги Украине, а не войска, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Bloomberg.
"Единственная возможность [остановить конфликт], не оказавшись вовлеченным в него напрямую, <...> — это поставки вооружений и оказание финансовой поддержки Украине", — утверждает он.
"Единственная возможность [остановить конфликт], не оказавшись вовлеченным в него напрямую, <...> — это поставки вооружений и оказание финансовой поддержки Украине", — утверждает он.
Если конфликт продолжится, и страны отправят военные контингенты на Украину, то тогда цена за достижение мира будет "действительно очень высокой", заявил президент Польши.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.