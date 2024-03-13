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Запад может отправить контингент на Украину для вида, считает эксперт - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 13.03.2024 (обновлено: 11:14 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932673207.html
Запад может отправить контингент на Украину для вида, считает эксперт
Запад может отправить контингент на Украину для вида, считает эксперт - РИА Новости, 13.03.2024
Запад может отправить контингент на Украину для вида, считает эксперт
Запад, чтобы повлиять на положение дел на фронте на Украине, должен собрать группировку, сравнимую с той, которую Россия сейчас задействует в спецоперации, но у РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:53
2024-03-13T11:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
константин сивков
в мире
нато
вооруженные силы украины
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Запад, чтобы повлиять на положение дел на фронте на Украине, должен собрать группировку, сравнимую с той, которую Россия сейчас задействует в спецоперации, но у него нет таких возможностей, рассказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений ничего не изменят на поле боя. "Для того, чтобы западное влияние было сколько-нибудь существенным, на территории Украины Запад должен развернуть группировку, сопоставимую с тем, что имела Украина на начало своего контрнаступления, или с тем, что имеет Россия сегодня там на фронте, и соответствующую авиационную группировку", - сказал Сивков. По его словам, западная группировка, помимо значительного количества живой силы, должна включать нескольких сотен самолётов, полторы-две тысячи танков, 2-3, а лучше все 5 тысяч артиллерийских орудий. Только в таком составе она сможет представлять серьёзную угрозу для Вооружённых сил РФ и повлиять на положение дел на фронте, отметил эксперт. "В настоящее время Запад выставить такую группировку не может. Единственное, что он может, это поставлять отдельные образцы вооружений, возможно, направить туда ограниченные контингенты войск, которые будут иметь скорее демонстративное значение участия Запада в этом конфликте", - добавил Сивков. При этом он подчеркнул, что западные страны будут продолжать поставлять вооружения и боеприпасы в том темпе, в котором они шли до этого. Такое пополнение украинского арсенала, по словам эксперта, безусловно продлит агонию киевского режима, но принципиально ничего не изменит на линии фронта. Говоря о высказывании Путина о том, что если польские военные окажутся на территории Украины, то уже оттуда "не уйдут никогда", потому что Варшава захочет вернуть земли, которые считает историческим своими, Сивков заметил: "Польша туда зайдёт для того, чтобы присвоить, захватить так называемые Восточные Кресы. Это четыре западноукраинских региона".Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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украина, россия, константин сивков, в мире, нато, вооруженные силы украины, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Константин Сивков, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Запад может отправить контингент на Украину для вида, считает эксперт

Сивков: Запад не соберет для Украины группировку войск, сравнимую с российской

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Запад, чтобы повлиять на положение дел на фронте на Украине, должен собрать группировку, сравнимую с той, которую Россия сейчас задействует в спецоперации, но у него нет таких возможностей, рассказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений ничего не изменят на поле боя.
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"Для того, чтобы западное влияние было сколько-нибудь существенным, на территории Украины Запад должен развернуть группировку, сопоставимую с тем, что имела Украина на начало своего контрнаступления, или с тем, что имеет Россия сегодня там на фронте, и соответствующую авиационную группировку", - сказал Сивков.
По его словам, западная группировка, помимо значительного количества живой силы, должна включать нескольких сотен самолётов, полторы-две тысячи танков, 2-3, а лучше все 5 тысяч артиллерийских орудий. Только в таком составе она сможет представлять серьёзную угрозу для Вооружённых сил РФ и повлиять на положение дел на фронте, отметил эксперт.
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"В настоящее время Запад выставить такую группировку не может. Единственное, что он может, это поставлять отдельные образцы вооружений, возможно, направить туда ограниченные контингенты войск, которые будут иметь скорее демонстративное значение участия Запада в этом конфликте", - добавил Сивков.
При этом он подчеркнул, что западные страны будут продолжать поставлять вооружения и боеприпасы в том темпе, в котором они шли до этого. Такое пополнение украинского арсенала, по словам эксперта, безусловно продлит агонию киевского режима, но принципиально ничего не изменит на линии фронта.
Говоря о высказывании Путина о том, что если польские военные окажутся на территории Украины, то уже оттуда "не уйдут никогда", потому что Варшава захочет вернуть земли, которые считает историческим своими, Сивков заметил: "Польша туда зайдёт для того, чтобы присвоить, захватить так называемые Восточные Кресы. Это четыре западноукраинских региона".
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКонстантин СивковВ миреНАТОВооруженные силы УкраиныИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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