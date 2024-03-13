https://ria.ru/20240313/ukraina-1932656212.html

Захарова дала совет США, где найти деньги на помощь Украине

Захарова дала совет США, где найти деньги на помощь Украине - РИА Новости, 13.03.2024

Захарова дала совет США, где найти деньги на помощь Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik посоветовала США поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:54

2024-03-13T09:54

2024-03-13T09:54

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

мария захарова

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik посоветовала США поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского. По ее словам, на Украине США и страны НАТО создали "мощнейший международный коррупционный аппарат, механизм по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании, частным лицам". "Все эти деньги тают на глазах американского налогоплательщика. Никто не понимает, где эти деньги реализуются. Хотела бы ответить на вопрос главы ЦРУ (Билла) Бернса относительно необходимости, с его точки зрения, выделения еще больших средств, их же цитатой относительно того, что они направили на Украину специальную миссию по не оценке эффективности применения этих средств, а по поиску этих средств. У меня вопрос — нашли? Нашли, куда пошли американские деньги? Может, оттуда взять?" — сказала Захарова. Кроме того, она предложила Белому дому "изъять имущество Зеленского - его недвижимость, его активы в пользу, как они говорят, Украины". "А, может, пошерудить палкой среди представителей министерства обороны? Бывших, нынешних. Или пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов, я говорю "псевдо-", не потому что у них нет денег, а потому что они их не заработали. Может, ЦРУ провести операцию по изъятию у коррумпированной украинской элиты средств в пользу Украины?" - сказала Захарова. "Если ЦРУ ищет деньги на Украину, значит, дела совсем плохо. Поищите в карманах Зеленского", - заключила она.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, россия, мария захарова, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире