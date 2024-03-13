Захарова дала совет США, где найти деньги на помощь Украине
Захарова: США могли бы поискать деньги для Украины у ее коррумпированной элиты
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik посоветовала США поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского.
По ее словам, на Украине США и страны НАТО создали "мощнейший международный коррупционный аппарат, механизм по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании, частным лицам".
"Все эти деньги тают на глазах американского налогоплательщика. Никто не понимает, где эти деньги реализуются. Хотела бы ответить на вопрос главы ЦРУ (Билла) Бернса относительно необходимости, с его точки зрения, выделения еще больших средств, их же цитатой относительно того, что они направили на Украину специальную миссию по не оценке эффективности применения этих средств, а по поиску этих средств. У меня вопрос — нашли? Нашли, куда пошли американские деньги? Может, оттуда взять?" — сказала Захарова.
Кроме того, она предложила Белому дому "изъять имущество Зеленского - его недвижимость, его активы в пользу, как они говорят, Украины".
"А, может, пошерудить палкой среди представителей министерства обороны? Бывших, нынешних. Или пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов, я говорю "псевдо-", не потому что у них нет денег, а потому что они их не заработали. Может, ЦРУ провести операцию по изъятию у коррумпированной украинской элиты средств в пользу Украины?" - сказала Захарова.
"Если ЦРУ ищет деньги на Украину, значит, дела совсем плохо. Поищите в карманах Зеленского", - заключила она.