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Захарова дала совет США, где найти деньги на помощь Украине - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932656212.html
Захарова дала совет США, где найти деньги на помощь Украине
Захарова дала совет США, где найти деньги на помощь Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Захарова дала совет США, где найти деньги на помощь Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik посоветовала США поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:54
2024-03-13T09:54
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
мария захарова
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik посоветовала США поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского. По ее словам, на Украине США и страны НАТО создали "мощнейший международный коррупционный аппарат, механизм по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании, частным лицам". "Все эти деньги тают на глазах американского налогоплательщика. Никто не понимает, где эти деньги реализуются. Хотела бы ответить на вопрос главы ЦРУ (Билла) Бернса относительно необходимости, с его точки зрения, выделения еще больших средств, их же цитатой относительно того, что они направили на Украину специальную миссию по не оценке эффективности применения этих средств, а по поиску этих средств. У меня вопрос — нашли? Нашли, куда пошли американские деньги? Может, оттуда взять?" — сказала Захарова. Кроме того, она предложила Белому дому "изъять имущество Зеленского - его недвижимость, его активы в пользу, как они говорят, Украины". "А, может, пошерудить палкой среди представителей министерства обороны? Бывших, нынешних. Или пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов, я говорю "псевдо-", не потому что у них нет денег, а потому что они их не заработали. Может, ЦРУ провести операцию по изъятию у коррумпированной украинской элиты средств в пользу Украины?" - сказала Захарова. "Если ЦРУ ищет деньги на Украину, значит, дела совсем плохо. Поищите в карманах Зеленского", - заключила она.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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украина, сша, россия, мария захарова, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, В мире
Захарова дала совет США, где найти деньги на помощь Украине

Захарова: США могли бы поискать деньги для Украины у ее коррумпированной элиты

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik посоветовала США поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского.
По ее словам, на Украине США и страны НАТО создали "мощнейший международный коррупционный аппарат, механизм по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании, частным лицам".
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"Все эти деньги тают на глазах американского налогоплательщика. Никто не понимает, где эти деньги реализуются. Хотела бы ответить на вопрос главы ЦРУ (Билла) Бернса относительно необходимости, с его точки зрения, выделения еще больших средств, их же цитатой относительно того, что они направили на Украину специальную миссию по не оценке эффективности применения этих средств, а по поиску этих средств. У меня вопрос — нашли? Нашли, куда пошли американские деньги? Может, оттуда взять?" — сказала Захарова.
Кроме того, она предложила Белому дому "изъять имущество Зеленского - его недвижимость, его активы в пользу, как они говорят, Украины".
"А, может, пошерудить палкой среди представителей министерства обороны? Бывших, нынешних. Или пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов, я говорю "псевдо-", не потому что у них нет денег, а потому что они их не заработали. Может, ЦРУ провести операцию по изъятию у коррумпированной украинской элиты средств в пользу Украины?" - сказала Захарова.
"Если ЦРУ ищет деньги на Украину, значит, дела совсем плохо. Поищите в карманах Зеленского", - заключила она.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВ мире
 
 
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