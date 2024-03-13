https://ria.ru/20240313/ukraina-1932655085.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.03.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в среду объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:45
2024-03-13T09:45
2024-03-13T10:14
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в среду объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога в Сумской и Харьковской областях была объявлена в 9.25 мск. В 10.01 она распространилась на остальные указанные регионы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Сумская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в четырех областях