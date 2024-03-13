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Путин объяснил, зачем Украина пытается атаковать регионы России - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:36 13.03.2024 (обновлено: 11:16 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932639277.html
Путин объяснил, зачем Украина пытается атаковать регионы России
Путин объяснил, зачем Украина пытается атаковать регионы России - РИА Новости, 13.03.2024
Путин объяснил, зачем Украина пытается атаковать регионы России
Главная цель Украины, попытавшейся атаковать регионы РФ, если не сорвать президентские выборы в России, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан, РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:36
2024-03-13T11:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
дмитрий киселев
в мире
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Главная цель Украины, попытавшейся атаковать регионы РФ, если не сорвать президентские выборы в России, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Атаки на российские регионы происходят на фоне неудач Украины на линии соприкосновения, им нужно хоть что-то показать, объяснил Путин в ходе интервью. "Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал", - сказал Путин. "Но третье - если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами "сыт, пьян и нос в известном материале", с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим", - подчеркнул президент РФ.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html
https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин объяснил, зачем Украина пытается атаковать регионы России

Путин: Украина пытается атаковать регионы России, чтобы помешать выборам

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Главная цель Украины, попытавшейся атаковать регионы РФ, если не сорвать президентские выборы в России, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Атаки на российские регионы происходят на фоне неудач Украины на линии соприкосновения, им нужно хоть что-то показать, объяснил Путин в ходе интервью.
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"Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал", - сказал Путин.
"Но третье - если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами "сыт, пьян и нос в известном материале", с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим", - подчеркнул президент РФ.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий КиселевВ миреИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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