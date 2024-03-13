https://ria.ru/20240313/ukraina-1932639277.html

Путин объяснил, зачем Украина пытается атаковать регионы России

Путин объяснил, зачем Украина пытается атаковать регионы России - РИА Новости, 13.03.2024

Путин объяснил, зачем Украина пытается атаковать регионы России

Главная цель Украины, попытавшейся атаковать регионы РФ, если не сорвать президентские выборы в России, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан, РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:36

2024-03-13T07:36

2024-03-13T11:16

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интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Главная цель Украины, попытавшейся атаковать регионы РФ, если не сорвать президентские выборы в России, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Атаки на российские регионы происходят на фоне неудач Украины на линии соприкосновения, им нужно хоть что-то показать, объяснил Путин в ходе интервью. "Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал", - сказал Путин. "Но третье - если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами "сыт, пьян и нос в известном материале", с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим", - подчеркнул президент РФ.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html

https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html

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