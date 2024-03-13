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Байден поручил Блинкену выделить помощь Украине - РИА Новости, 13.03.2024
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01:54 13.03.2024 (обновлено: 02:42 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932621946.html
Байден поручил Блинкену выделить помощь Украине
Байден поручил Блинкену выделить помощь Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Байден поручил Блинкену выделить помощь Украине
Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T01:54
2024-03-13T02:42
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который опубликовал Белый дом. "Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине", — сказано в документе. Накануне администрация США объявила о выделении первого в нынешнем году и 55-го в целом пакета военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. В Пентагоне объяснили, что средства удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, сша, нато, джо байден, энтони блинкен, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, НАТО, Джо Байден, Энтони Блинкен, Министерство обороны США
Байден поручил Блинкену выделить помощь Украине

Байден поручил Блинкену выделить помощь Киеву на сумму до 126 миллионов долларов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который опубликовал Белый дом.
"Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине", — сказано в документе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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Накануне администрация США объявила о выделении первого в нынешнем году и 55-го в целом пакета военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. В Пентагоне объяснили, что средства удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАНАТОДжо БайденЭнтони БлинкенМинистерство обороны США
 
 
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