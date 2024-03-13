https://ria.ru/20240313/ukraina-1932621946.html

Байден поручил Блинкену выделить помощь Украине

Байден поручил Блинкену выделить помощь Украине - РИА Новости, 13.03.2024

Байден поручил Блинкену выделить помощь Украине

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T01:54

2024-03-13T01:54

2024-03-13T02:42

в мире

украина

сша

нато

джо байден

энтони блинкен

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который опубликовал Белый дом. "Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине", — сказано в документе. Накануне администрация США объявила о выделении первого в нынешнем году и 55-го в целом пакета военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. В Пентагоне объяснили, что средства удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, нато, джо байден, энтони блинкен, министерство обороны сша