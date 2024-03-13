https://ria.ru/20240313/ukraina-1932620107.html

Премьер Польши назвал ситуацию с помощью Украине трудной

Премьер Польши назвал ситуацию с помощью Украине трудной - РИА Новости, 13.03.2024

Премьер Польши назвал ситуацию с помощью Украине трудной

Ситуация с помощью Украине со стороны стран Запада является трудной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T01:14

2024-03-13T01:14

2024-03-13T02:22

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ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация с помощью Украине со стороны стран Запада является трудной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения. В настоящее время Туск и президент Польши Анджей Дуда находятся с визитом в США, где уже встретились с президентом Джо Байденом. "До сих пор нет согласия на помощь от Палаты представителей США. Я разговаривал с президентом Байденом, каким образом мы мобилизуем наших коллег в Европе", — сказал Туск. Он также рассказал, что в пятницу обсудит помощь Украине с канцлером ФРГ и президентом Франции. "Среди прочего в пятницу состоится незапланированный ранее саммит Веймарского треугольника. Я буду в Берлине с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и канцлером (Германии Олафом) Шольцем говорить об этой ситуации. Они ожидают моей информации о встречах в Вашингтоне", — сказал Туск. "Ситуация трудная. Все мы об этом знаем", — заключил он. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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в мире, украина, польша, сша, дональд туск, нато