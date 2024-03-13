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Премьер Польши назвал ситуацию с помощью Украине трудной - РИА Новости, 13.03.2024
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01:14 13.03.2024 (обновлено: 02:22 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932620107.html
Премьер Польши назвал ситуацию с помощью Украине трудной
Премьер Польши назвал ситуацию с помощью Украине трудной - РИА Новости, 13.03.2024
Премьер Польши назвал ситуацию с помощью Украине трудной
Ситуация с помощью Украине со стороны стран Запада является трудной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T01:14
2024-03-13T02:22
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ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация с помощью Украине со стороны стран Запада является трудной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения. В настоящее время Туск и президент Польши Анджей Дуда находятся с визитом в США, где уже встретились с президентом Джо Байденом. "До сих пор нет согласия на помощь от Палаты представителей США. Я разговаривал с президентом Байденом, каким образом мы мобилизуем наших коллег в Европе", — сказал Туск. Он также рассказал, что в пятницу обсудит помощь Украине с канцлером ФРГ и президентом Франции. "Среди прочего в пятницу состоится незапланированный ранее саммит Веймарского треугольника. Я буду в Берлине с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и канцлером (Германии Олафом) Шольцем говорить об этой ситуации. Они ожидают моей информации о встречах в Вашингтоне", — сказал Туск. "Ситуация трудная. Все мы об этом знаем", — заключил он. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, польша, сша, дональд туск, нато
В мире, Украина, Польша, США, Дональд Туск, НАТО
Премьер Польши назвал ситуацию с помощью Украине трудной

Туск: ситуация с помощью Украине со стороны стран Запада остается трудной

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация с помощью Украине со стороны стран Запада является трудной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения.
В настоящее время Туск и президент Польши Анджей Дуда находятся с визитом в США, где уже встретились с президентом Джо Байденом.
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"До сих пор нет согласия на помощь от Палаты представителей США. Я разговаривал с президентом Байденом, каким образом мы мобилизуем наших коллег в Европе", сказал Туск.
Он также рассказал, что в пятницу обсудит помощь Украине с канцлером ФРГ и президентом Франции.
"Среди прочего в пятницу состоится незапланированный ранее саммит Веймарского треугольника. Я буду в Берлине с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и канцлером (Германии Олафом) Шольцем говорить об этой ситуации. Они ожидают моей информации о встречах в Вашингтоне", — сказал Туск.
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"Ситуация трудная. Все мы об этом знаем", — заключил он.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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