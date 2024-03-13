https://ria.ru/20240313/udar-1932753088.html

Заявления США подтверждают подготовку удара по России, считает эксперт

Заявления США подтверждают подготовку удара по России, считает эксперт - РИА Новости, 13.03.2024

Заявления США подтверждают подготовку удара по России, считает эксперт

Заявления Пентагона о планах по конвенциональному (с обычной боевой частью) использованию гиперзвукового оружия подтверждают, что США продолжают работать над... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:22

2024-03-13T15:22

2024-03-13T15:22

сша

россия

виктор мураховский

в мире

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Заявления Пентагона о планах по конвенциональному (с обычной боевой частью) использованию гиперзвукового оружия подтверждают, что США продолжают работать над различными программами в рамках концепции молниеносного глобального удара по России, сообщил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Ранее заместитель помощника министра обороны США Майкл Хоровитц заявил, что США не занимаются разработкой гиперзвуковых вооружений в качестве ядерных, их создание ведется только в рамках конвенциональных систем. "На первый взгляд может показаться, что эти заявления успокаивают, – вроде как, обойдемся без ядерного оружия. На самом деле все с точностью до наоборот. Эти слова Хоровитца подтверждают, что США продолжают развивать концепцию молниеносного обезоруживающего и обезглавливающего ударов по России, которая предполагает массированное использование высокоточных неядерных вооружений, но при этом своим результатом должна иметь уничтожение большей части российского ядерного потенциала, ликвидацию основных органов государственного и военного управления страны. То есть в результате этого удара США наша страна должна лишиться своего главного аргумента – ядерных сил и военного управления", - пояснил эксперт. Мураховский уточнил, что согласно планам Пентагона молниеносный глобальный удар как раз предусматривает минимальное использование ядерного оружия в первом ударе, а подразумевает быстрый удар обычными высокоточными, в том числе гиперзвуковыми, средствами по объектам стратегических ядерных сил России, системам управления, высшим должностным лицам государства и административным центрам. По словам специалиста, в таком ударе США будут использовать крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты, гиперзвуковые космические блоки, а также боевые блоки баллистических ракет в обычном оснащении и с ядерными боезарядами малой мощности, которые являются очень сложной целью для самых современных систем ПВО/ПРО. Если сформулировать кратко, указывает специалист, то концепция молниеносного глобального удара США предполагает "попытку добиться над противником, обладающим ядерным оружием, победы с минимальным применением собственного ядерного оружия". "Отсюда и берутся эти якобы успокаивающие заявления Пентагона о том, что на их гиперзвуковых ракетах ядерных боевых частей не будет. На самом деле как раз именно это и опасно. Так как резко снижает порог возможного развязывания большой войны между ядерными державами из-за появляющихся у США иллюзий победы с приемлемыми потерями и минимальным использованием ядерного оружия" - отметил аналитик. В то же время Мураховский добавил, что конкретно в плане создания гиперзвуковых ракет и управляемых крылатых планирующих боевых блоков у США большие трудности, и не факт, что они смогут их массово поставить на вооружение в ближайшие пять-семь лет. "Если мы говорим о гиперзвуковых крылатых ракетах типа "Циркона", которые способны поддерживать длительный управляемый полет в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости за счет работы своего двигателя на протяжении всего маршрута, то для США рубеж появления первых образцов такого вооружения – это примерно восемь-десять лет. Если говорить о гиперзвуковых планирующих блоках типа нашего "Авангарда", то это не менее пяти лет. Фактически, начало серийного производства подобных изделий в США можно ожидать на рубеже ближайших десяти лет", - полагает Мураховский. Он также отметил, что разрабатываемые американцами гиперзвуковые ударные средства будут иметь возможность оснащения их ядерными боевыми частями малой мощности, хотя это не будет основным вариантом: "То есть в заявлениях представителей Пентагона всегда много лукавства". "Время для подготовки асимметричного или даже симметричного ответа на концепцию молниеносного глобального удара США у нас есть. Надо работать в этом направлении. Один из вариантов асимметричного ответа – это, безусловно, превентивный ядерный удар. Однако он должен быть более тщательно теоретически и законодательно проработан", - отметил аналитик.

https://ria.ru/20240312/rossiya-1932608218.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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