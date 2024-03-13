https://ria.ru/20240313/triada-1932629133.html
Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин
Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин
Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, это подтверждается специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:09
2024-03-13T05:09
2024-03-13T05:09
россия
владимир путин
дмитрий киселев
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, это подтверждается специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад - только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная - вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240313/putin-1932628823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Безопасность
Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин
Путин заявил, что ядерная триада России современнее любой другой
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, это подтверждается специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад - только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная - вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", - отметил Путин.
Путин заявил о готовности России к ядерной войне