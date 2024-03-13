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Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
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05:09 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/triada-1932629133.html
Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин
Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин
Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, это подтверждается специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:09
2024-03-13T05:09
россия
владимир путин
дмитрий киселев
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, это подтверждается специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад - только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная - вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240313/putin-1932628823.html
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Безопасность
Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин

Путин заявил, что ядерная триада России современнее любой другой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, это подтверждается специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад - только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная - вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Путин заявил о готовности России к ядерной войне
05:05
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевБезопасность
 
 
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