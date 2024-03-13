https://ria.ru/20240313/triada-1932629133.html

Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин

Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024

Ядерная триада России современнее любой другой, заявил Путин

Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, это подтверждается специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:09

2024-03-13T05:09

2024-03-13T05:09

россия

владимир путин

дмитрий киселев

безопасность

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, это подтверждается специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад - только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная - вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240313/putin-1932628823.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, владимир путин, дмитрий киселев, безопасность