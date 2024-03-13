https://ria.ru/20240313/trevoga-1932719218.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.03.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в среду объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:38
2024-03-13T13:38
2024-03-13T13:38
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в среду объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревогу в Сумской области объявили в 12.55 мск. В остальных регионах она прозвучала в 13.25. Ранее в среду тревогу объявляли в ряде регионов страны, спустя некоторое время ее отменили. Украинское издание "Страна" сообщало о серии взрывов в Одессе. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении хозяйственного сооружения предприятия в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Сумская область, Харьковская область, Днепропетровская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу