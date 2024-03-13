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Билайн бизнес запустил диалоговый тренажер для ускорения обучения персонала

Билайн бизнес запустил диалоговый тренажер для ускорения обучения персонала - РИА Новости, 13.03.2024

Билайн бизнес запустил диалоговый тренажер для ускорения обучения персонала

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн бизнес) запустил диалоговый тренажер для быстрого обучения персонала компаний, сообщает компания. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:00

2024-03-13T10:00

2024-03-13T10:00

вымпелком

билайн

технологии

россия

beeline cloud

экономика

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн бизнес) запустил диалоговый тренажер для быстрого обучения персонала компаний, сообщает компания.На базе платформы "Виртуальный оператор" (18+) от билайн бизнес компании могут создавать речевых ботов, чтобы автоматизировать процесс адаптации новых сотрудников и улучшать навыки общения уже работающих специалистов — от продавцов и операторов колл-центров до курьеров и экспедиторов."На платформе можно настроить индивидуальные сценарии для диалоговых тренажеров. Цифровой тренер не только озвучивает заданные реплики, но и распознает ответы пользователя, дает в режиме реального времени рекомендации как улучшить ответ в соответствии с принятыми стандартами, формирует отчет по результатам прохождения курса, опроса или интервью" - пояснили в компании.Обработка речи осуществляется только с использованием ПО компании партнера.По данным билайн бизнес, применение диалоговых тренажеров также помогает компаниям повысить лояльность клиентов. Так, время обучения курьеров одного из крупных маркетплейсов сократилось в два раза, а индекс удовлетворенности клиентов (CSI) вырос на 10%. (Эффективность и изменение показателей рассчитаны на основе данных, предоставленных заказчиками билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов).Тренажер можно использовать на мобильном телефоне в удобное для сотрудника время. При этом количество пользователей тренажера и попыток прохождения курса или опроса определяется работодателем."Диалоговые тренажеры часто используются, когда нужно быстро обучить новых сотрудников, внедрить изменения в скриптах, улучшить навыки коммуникации в конфликтных ситуациях или, например, научить проявлять больше эмпатии к клиентам. Также многие компании используют цифровых тренеров для обучения в сфере информационной безопасности и применения внутренних регламентов. А чтобы отслеживать, насколько сотрудники будут в дальнейшем соблюдать принятые в компании стандарты общения, можно подключить речевую аналитику от билайн бизнес", — комментирует руководитель по развитию продуктов на основе речевых технологий ПАО "ВымпелКом" Полина Проворова.Реклама ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWwJxcFGEd

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, билайн, технологии, россия, beeline cloud, экономика