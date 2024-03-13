Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об обсуждении строительства трассы "Джубга — Сочи" - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 13.03.2024 (обновлено: 10:57 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/trassa-1932637551.html
Путин рассказал об обсуждении строительства трассы "Джубга — Сочи"
Путин рассказал об обсуждении строительства трассы "Джубга — Сочи" - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал об обсуждении строительства трассы "Джубга — Сочи"
Существует несколько вариантов строительства трассы "Джубга-Сочи", они будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:15
2024-03-13T10:57
сочи
геленджик
новороссийск
дмитрий киселев
владимир путин
общество
интервью владимира путина дмитрию киселеву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Существует несколько вариантов строительства трассы "Джубга-Сочи", они будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости. Предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза, Путин поручил кабинету министров в ходе послания Федеральному собранию. "Людям необходима эта трасса. Ведь семьям с детьми не доехать до Сочи на машинах. Все где-то в районе Геленджика останавливается, в Новороссийском. Потому что трасса тяжелая очень, серпантин", - сказал президент. "Там существует несколько вариантов строительства. Мы буквально на днях будем это обсуждать, в ближайшие несколько дней. Или делать до Джубги, или сначала делать от Джубги до Сочи", - отметил Путин. По его словам, некоторые члены правительства предлагают делать это поэтапно, другие считают, что нужно делать сразу все, потому что иначе будет узкое горлышко от Джубги до Сочи. "Там первая часть, если смотреть от Новороссийска, она так более или менее приличная и покрытие неплохое. Но узкая очень. И если мы сделаем до Сочи как первую часть, то в этом небольшом пространстве могут возникать пробки, которых и сейчас там достаточно. Это мы определим со специалистами", - пояснил глава государства. Также нужно определить окончательную стоимость проекта, чтобы все оставались в рамках финансовых планов, указал президент. "Как известно, Минфин - всегда такой в хорошем смысле скупердяй, всё очень консервативно относится к тратам, и то министр финансов мне сказал, почти дословно, говорит, против строительства этой дороги те, кто ни разу по ней сегодня не проехал", - сказал Путин. Особенно это важно это для семей с детьми, заключил президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
сочи
геленджик
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b1703d91b4167f8b82544ee1e21cf888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, геленджик, новороссийск, дмитрий киселев, владимир путин, общество, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Сочи, Геленджик, Новороссийск, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Общество, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин рассказал об обсуждении строительства трассы "Джубга — Сочи"

Путин: варианты трассы "Джубга — Сочи" обсудят в ближайшие дни

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Существует несколько вариантов строительства трассы "Джубга-Сочи", они будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости.
Предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза, Путин поручил кабинету министров в ходе послания Федеральному собранию.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Путин зафиксировал новый договор власти с народом
1 марта, 08:00
"Людям необходима эта трасса. Ведь семьям с детьми не доехать до Сочи на машинах. Все где-то в районе Геленджика останавливается, в Новороссийском. Потому что трасса тяжелая очень, серпантин", - сказал президент.
"Там существует несколько вариантов строительства. Мы буквально на днях будем это обсуждать, в ближайшие несколько дней. Или делать до Джубги, или сначала делать от Джубги до Сочи", - отметил Путин.
По его словам, некоторые члены правительства предлагают делать это поэтапно, другие считают, что нужно делать сразу все, потому что иначе будет узкое горлышко от Джубги до Сочи.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
"Там первая часть, если смотреть от Новороссийска, она так более или менее приличная и покрытие неплохое. Но узкая очень. И если мы сделаем до Сочи как первую часть, то в этом небольшом пространстве могут возникать пробки, которых и сейчас там достаточно. Это мы определим со специалистами", - пояснил глава государства.
Также нужно определить окончательную стоимость проекта, чтобы все оставались в рамках финансовых планов, указал президент.
"Как известно, Минфин - всегда такой в хорошем смысле скупердяй, всё очень консервативно относится к тратам, и то министр финансов мне сказал, почти дословно, говорит, против строительства этой дороги те, кто ни разу по ней сегодня не проехал", - сказал Путин.
Особенно это важно это для семей с детьми, заключил президент.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
 
СочиГеленджикНовороссийскДмитрий КиселевВладимир ПутинОбществоИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала