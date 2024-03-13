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Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
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06:24 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/tramp-1932635172.html
Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты, сообщили СМИ
Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты, сообщили СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон, прогнозируют РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:24
2024-03-13T06:24
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон, прогнозируют телеканалы CNN и NBC News. После победы в штате Вашингтон экс-президент располагает поддержкой 1219 делегатов на летней конвенции республиканцев при минимально необходимых для номинации 1215. Немногим ранее нужное большинство для выдвижения на второй срок от Демократической партии обеспечил себе действующий президент США Джо Байден.
https://ria.ru/20240306/tramp-1931360466.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты, сообщили СМИ

Прогонзы СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон, прогнозируют телеканалы CNN и NBC News.
После победы в штате Вашингтон экс-президент располагает поддержкой 1219 делегатов на летней конвенции республиканцев при минимально необходимых для номинации 1215.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии. 5 марта 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз
6 марта, 07:24
Немногим ранее нужное большинство для выдвижения на второй срок от Демократической партии обеспечил себе действующий президент США Джо Байден.
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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