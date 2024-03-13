https://ria.ru/20240313/tramp-1932635172.html

Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты, сообщили СМИ

Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.03.2024

Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты, сообщили СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон, прогнозируют РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:24

2024-03-13T06:24

2024-03-13T06:24

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон, прогнозируют телеканалы CNN и NBC News. После победы в штате Вашингтон экс-президент располагает поддержкой 1219 делегатов на летней конвенции республиканцев при минимально необходимых для номинации 1215. Немногим ранее нужное большинство для выдвижения на второй срок от Демократической партии обеспечил себе действующий президент США Джо Байден.

https://ria.ru/20240306/tramp-1931360466.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024