Рейтинг@Mail.ru
В подвале частного дома в Новосибирской области нашли тело младенца - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 13.03.2024 (обновлено: 12:53 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/telo-1932703441.html
В подвале частного дома в Новосибирской области нашли тело младенца
В подвале частного дома в Новосибирской области нашли тело младенца - РИА Новости, 13.03.2024
В подвале частного дома в Новосибирской области нашли тело младенца
Прокуратура и следователи организовали проверки по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в подвале одного из частных домов в Новосибирской области,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:48
2024-03-13T12:53
происшествия
новосибирская область
болотнинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
НОВОСИБИРСК, 13 мар – РИА Новости. Прокуратура и следователи организовали проверки по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в подвале одного из частных домов в Новосибирской области, сообщило региональное СУ СК в Telegram-канале."В следственные органы… поступило сообщение о том, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту Болотнинским межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в публикации. По данным СК, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти младенца. "Установлено, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района женщина родила ребенка, в медицинское учреждение не обращалась. 11 марта 2024 года в подвале дома сотрудниками полиции обнаружен труп новорожденного ребенка. Женщина является многодетной матерью", - сообщили в свою очередь в прокуратуре региона. Прокуратурой Болотнинского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка работе органов системы профилактики района и других специалистов, работавших с этой семьей.
https://ria.ru/20240311/novorozhdennyy-1932238235.html
https://ria.ru/20240312/mladenets-1932418125.html
новосибирская область
болотнинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, болотнинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Болотнинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В подвале частного дома в Новосибирской области нашли тело младенца

В Новосибирской области нашли тело младенца в подвале дома многодетной матери

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 13 мар – РИА Новости. Прокуратура и следователи организовали проверки по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в подвале одного из частных домов в Новосибирской области, сообщило региональное СУ СК в Telegram-канале.
"В следственные органы… поступило сообщение о том, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту Болотнинским межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в публикации.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой
11 марта, 10:17
По данным СК, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти младенца.
"Установлено, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района женщина родила ребенка, в медицинское учреждение не обращалась. 11 марта 2024 года в подвале дома сотрудниками полиции обнаружен труп новорожденного ребенка. Женщина является многодетной матерью", - сообщили в свою очередь в прокуратуре региона.
Прокуратурой Болотнинского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка работе органов системы профилактики района и других специалистов, работавших с этой семьей.
Сотрудники СК РФ на свалке на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
12 марта, 08:52
 
ПроисшествияНовосибирская областьБолотнинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала