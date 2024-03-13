https://ria.ru/20240313/telo-1932703441.html
В подвале частного дома в Новосибирской области нашли тело младенца
В подвале частного дома в Новосибирской области нашли тело младенца - РИА Новости, 13.03.2024
В подвале частного дома в Новосибирской области нашли тело младенца
Прокуратура и следователи организовали проверки по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в подвале одного из частных домов в Новосибирской области,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:48
2024-03-13T12:48
2024-03-13T12:53
происшествия
новосибирская область
болотнинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 13 мар – РИА Новости. Прокуратура и следователи организовали проверки по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в подвале одного из частных домов в Новосибирской области, сообщило региональное СУ СК в Telegram-канале."В следственные органы… поступило сообщение о том, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту Болотнинским межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в публикации. По данным СК, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти младенца. "Установлено, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района женщина родила ребенка, в медицинское учреждение не обращалась. 11 марта 2024 года в подвале дома сотрудниками полиции обнаружен труп новорожденного ребенка. Женщина является многодетной матерью", - сообщили в свою очередь в прокуратуре региона. Прокуратурой Болотнинского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка работе органов системы профилактики района и других специалистов, работавших с этой семьей.
https://ria.ru/20240311/novorozhdennyy-1932238235.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, болотнинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Болотнинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В подвале частного дома в Новосибирской области нашли тело младенца
В Новосибирской области нашли тело младенца в подвале дома многодетной матери