https://ria.ru/20240313/telekanal-1932747098.html

Телеканал RT стал членом Африканского вещательного союза

Телеканал RT стал членом Африканского вещательного союза - РИА Новости, 13.03.2024

Телеканал RT стал членом Африканского вещательного союза

RT стал членом Африканского вещательного союза, сообщила главный редактор телеканала и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:03

2024-03-13T15:03

2024-03-13T15:27

африка

алжир (провинция)

буркина-фасо

маргарита симоньян

новости агентства

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. RT стал членом Африканского вещательного союза, сообщила главный редактор телеканала и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в Telegram-канале. "RT первым среди российских телеканалов стал членом Африканского вещательного союза. Также мы сотрудничаем с Организацией вещателей стран юга Африки", — написала она.RT вещает в Африке на английском, арабском и французском языках. Также у телеканала семь бюро — в Алжире, Буркина-Фасо, Египте, Кении, Нигерии, Тунисе и ЮАР. Симоньян сообщила, что в скором времени откроется еще одно бюро."В соцсетях, хоть и действуем в силу ограничений подпольно, наши ресурсы в прошлом году набрали больше 1 млрд (!) просмотров. Так держать, коллектив!" — написала Симоньян.Контент RT размещают в своих эфирах и на интернет-ресурсах более 30 африканских телеканалов.

https://ria.ru/20240307/ritorika-1931842502.html

https://ria.ru/20231201/rt-1913231785.html

африка

алжир (провинция)

буркина-фасо

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африка, алжир (провинция), буркина-фасо, маргарита симоньян, новости агентства, телеканал rt, в мире