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Телеканал RT стал членом Африканского вещательного союза - РИА Новости, 13.03.2024
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15:03 13.03.2024 (обновлено: 15:27 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/telekanal-1932747098.html
Телеканал RT стал членом Африканского вещательного союза
Телеканал RT стал членом Африканского вещательного союза - РИА Новости, 13.03.2024
Телеканал RT стал членом Африканского вещательного союза
RT стал членом Африканского вещательного союза, сообщила главный редактор телеканала и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:03
2024-03-13T15:27
африка
алжир (провинция)
буркина-фасо
маргарита симоньян
новости агентства
телеканал rt
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. RT стал членом Африканского вещательного союза, сообщила главный редактор телеканала и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в Telegram-канале. "RT первым среди российских телеканалов стал членом Африканского вещательного союза. Также мы сотрудничаем с Организацией вещателей стран юга Африки", — написала она.RT вещает в Африке на английском, арабском и французском языках. Также у телеканала семь бюро — в Алжире, Буркина-Фасо, Египте, Кении, Нигерии, Тунисе и ЮАР. Симоньян сообщила, что в скором времени откроется еще одно бюро."В соцсетях, хоть и действуем в силу ограничений подпольно, наши ресурсы в прошлом году набрали больше 1 млрд (!) просмотров. Так держать, коллектив!" — написала Симоньян.Контент RT размещают в своих эфирах и на интернет-ресурсах более 30 африканских телеканалов.
https://ria.ru/20240307/ritorika-1931842502.html
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африка, алжир (провинция), буркина-фасо, маргарита симоньян, новости агентства, телеканал rt, в мире
Африка, Алжир (провинция), Буркина-Фасо, Маргарита Симоньян, Новости агентства, Телеканал RT, В мире
Телеканал RT стал членом Африканского вещательного союза

Симоньян: телеканал RT стал членом Африканского вещательного союза

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСимволика RT
Символика RT - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. RT стал членом Африканского вещательного союза, сообщила главный редактор телеканала и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"RT первым среди российских телеканалов стал членом Африканского вещательного союза. Также мы сотрудничаем с Организацией вещателей стран юга Африки", — написала она.
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RT вещает в Африке на английском, арабском и французском языках. Также у телеканала семь бюро — в Алжире, Буркина-Фасо, Египте, Кении, Нигерии, Тунисе и ЮАР. Симоньян сообщила, что в скором времени откроется еще одно бюро.
"В соцсетях, хоть и действуем в силу ограничений подпольно, наши ресурсы в прошлом году набрали больше 1 млрд (!) просмотров. Так держать, коллектив!" — написала Симоньян.
Контент RT размещают в своих эфирах и на интернет-ресурсах более 30 африканских телеканалов.
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АфрикаАлжир (провинция)Буркина-ФасоМаргарита СимоньянНовости агентстваТелеканал RTВ мире
 
 
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