https://ria.ru/20240313/tekhnologii-1932717501.html

В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ

В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ - РИА Новости, 13.03.2024

В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ

Федеральные органы власти подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления РФ, они предусматривают ускоренное... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:33

2024-03-13T13:33

2024-03-13T13:33

выставка-форум "россия"

технологии

россия

дмитрий чернышенко

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Федеральные органы власти подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления РФ, они предусматривают ускоренное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Федеральные органы власти уже подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления, в которых предусмотрено отдельное направление - ускоренное внедрение технологий искусственного интеллекта", - сообщил Чернышенко на Дне искусственного интеллекта на выставке "Россия". Вице-премьер рассказал, что отдельное направление касается внедрения нейросети в российские госкомпании. По его словам, в настоящее время более 50 государственных организаций актуализируют свои стратегии, "поэтому он (ИИ - ред.) неминуемо будет внедряться".

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия", вднх