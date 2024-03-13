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В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ - РИА Новости, 13.03.2024
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13:33 13.03.2024
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В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ
В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ - РИА Новости, 13.03.2024
В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ
Федеральные органы власти подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления РФ, они предусматривают ускоренное... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:33
2024-03-13T13:33
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дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Федеральные органы власти подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления РФ, они предусматривают ускоренное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Федеральные органы власти уже подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления, в которых предусмотрено отдельное направление - ускоренное внедрение технологий искусственного интеллекта", - сообщил Чернышенко на Дне искусственного интеллекта на выставке "Россия". Вице-премьер рассказал, что отдельное направление касается внедрения нейросети в российские госкомпании. По его словам, в настоящее время более 50 государственных организаций актуализируют свои стратегии, "поэтому он (ИИ - ред.) неминуемо будет внедряться".
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ

Чернышенко: в РФ подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко на выставке-форуме "Россия"
Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Федеральные органы власти подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления РФ, они предусматривают ускоренное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Федеральные органы власти уже подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления, в которых предусмотрено отдельное направление - ускоренное внедрение технологий искусственного интеллекта", - сообщил Чернышенко на Дне искусственного интеллекта на выставке "Россия".
Вице-премьер рассказал, что отдельное направление касается внедрения нейросети в российские госкомпании. По его словам, в настоящее время более 50 государственных организаций актуализируют свои стратегии, "поэтому он (ИИ - ред.) неминуемо будет внедряться".
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