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В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ
В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ - РИА Новости, 13.03.2024
В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ
Федеральные органы власти подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления РФ, они предусматривают ускоренное... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:33
2024-03-13T13:33
2024-03-13T13:33
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Федеральные органы власти подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления РФ, они предусматривают ускоренное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Федеральные органы власти уже подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления, в которых предусмотрено отдельное направление - ускоренное внедрение технологий искусственного интеллекта", - сообщил Чернышенко на Дне искусственного интеллекта на выставке "Россия". Вице-премьер рассказал, что отдельное направление касается внедрения нейросети в российские госкомпании. По его словам, в настоящее время более 50 государственных организаций актуализируют свои стратегии, "поэтому он (ИИ - ред.) неминуемо будет внедряться".
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
В России подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ
Чернышенко: в РФ подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Федеральные органы власти подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления РФ, они предусматривают ускоренное внедрение искусственного интеллекта (ИИ), сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Федеральные органы власти уже подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления, в которых предусмотрено отдельное направление - ускоренное внедрение технологий искусственного интеллекта", - сообщил Чернышенко на Дне искусственного интеллекта на выставке "Россия".
Вице-премьер рассказал, что отдельное направление касается внедрения нейросети в российские госкомпании. По его словам, в настоящее время более 50 государственных организаций актуализируют свои стратегии, "поэтому он (ИИ - ред.) неминуемо будет внедряться".
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой