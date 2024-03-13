Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заказал для Тайваня беспилотники MQ-9B - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/tayvan-1932617342.html
Пентагон заказал для Тайваня беспилотники MQ-9B
Пентагон заказал для Тайваня беспилотники MQ-9B - РИА Новости, 13.03.2024
Пентагон заказал для Тайваня беспилотники MQ-9B
Пентагон заказал для Тайваня четыре беспилотных летательных аппарата MQ-9B за 250 миллионов долларов, следует из публикации на сайте государственных закупок. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T00:25
2024-03-13T00:25
в мире
тайвань
министерство обороны сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_466:622:2166:1578_1920x0_80_0_0_0311fdca25d8820c4c34b45602fd2119.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Пентагон заказал для Тайваня четыре беспилотных летательных аппарата MQ-9B за 250 миллионов долларов, следует из публикации на сайте государственных закупок. Контракт без конкурса получила General Atomics Aeronautical Systems Inc. Заказ включает также две наземные станции, запчасти и "оборудование поддержки".
https://ria.ru/20240305/tayvan-1931127961.html
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_338:433:2167:1804_1920x0_80_0_0_a527a976a086002740eda7644f7a0087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, министерство обороны сша, сша
В мире, Тайвань, Министерство обороны США, США
Пентагон заказал для Тайваня беспилотники MQ-9B

Пентагон заказал для Тайваня четыре беспилотника MQ-9B за 250 миллионов долларов

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Пентагон заказал для Тайваня четыре беспилотных летательных аппарата MQ-9B за 250 миллионов долларов, следует из публикации на сайте государственных закупок.
Контракт без конкурса получила General Atomics Aeronautical Systems Inc.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня
5 марта, 05:17
Заказ включает также две наземные станции, запчасти и "оборудование поддержки".
 
В миреТайваньМинистерство обороны СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала