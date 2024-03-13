https://ria.ru/20240313/tayvan-1932617342.html
Пентагон заказал для Тайваня беспилотники MQ-9B
Пентагон заказал для Тайваня беспилотники MQ-9B - РИА Новости, 13.03.2024
Пентагон заказал для Тайваня беспилотники MQ-9B
Пентагон заказал для Тайваня четыре беспилотных летательных аппарата MQ-9B за 250 миллионов долларов, следует из публикации на сайте государственных закупок. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T00:25
2024-03-13T00:25
2024-03-13T00:25
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Пентагон заказал для Тайваня четыре беспилотных летательных аппарата MQ-9B за 250 миллионов долларов, следует из публикации на сайте государственных закупок. Контракт без конкурса получила General Atomics Aeronautical Systems Inc. Заказ включает также две наземные станции, запчасти и "оборудование поддержки".
https://ria.ru/20240305/tayvan-1931127961.html
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в мире, тайвань, министерство обороны сша, сша
В мире, Тайвань, Министерство обороны США, США
Пентагон заказал для Тайваня беспилотники MQ-9B
Пентагон заказал для Тайваня четыре беспилотника MQ-9B за 250 миллионов долларов