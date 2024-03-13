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Минобороны Германии подтвердило сообщения о модернизации Taurus - РИА Новости, 13.03.2024
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15:54 13.03.2024 (обновлено: 16:22 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/taurus-1932762779.html
Минобороны Германии подтвердило сообщения о модернизации Taurus
Минобороны Германии подтвердило сообщения о модернизации Taurus - РИА Новости, 13.03.2024
Минобороны Германии подтвердило сообщения о модернизации Taurus
Министерство обороны Германии ведет работу по модернизации и обслуживанию ракет Taurus, это регулярный процесс, не связанный с дискуссиями по их отправке на... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:54
2024-03-13T16:22
германия
в мире
украина
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БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Министерство обороны Германии ведет работу по модернизации и обслуживанию ракет Taurus, это регулярный процесс, не связанный с дискуссиями по их отправке на Украину, заявил официальный представитель МО ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны."Определенное количество Taurus готово к использованию, а другое количество находится в состоянии готовности, но всё еще нуждается в подготовке к использованию, и эти регулярные проверки и обновления, которые, конечно, также необходимы, необходимы по отношению к любой системе", - сказал он.Коллатц также утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналистки, заверив, что модернизация не является следствием каких-либо дискуссий о поставке Taurus Украине или об обмене ракетами с Британией. По его словам, ракеты такого типа требуют постоянного обслуживания и модернизации, "что и происходит с Taurus в настоящее время".Ранее издание Welt сообщило со ссылками на свои источники, что лишь половина из 600 дальнобойных крылатых ракет Taurus, состоящих на вооружении у Германии, готовы к использованию. По данным издания, готовые для применения системы, которые были модернизированы ещё в 2018 году, а также несертифицированные ракеты более старого образца пройдут очередное обслуживание и модернизацию.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины.Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.В субботу министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву. Последняя идея, именуемая "круговым обменом", была поддержана главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая заявила, что это "могло бы быть вариантом".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240304/taurus-1930906049.html
https://ria.ru/20240304/taurus-1931114995.html
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германия, в мире, украина
Германия, В мире, Украина
Минобороны Германии подтвердило сообщения о модернизации Taurus

Представитель МО ФРГ Коллатц подтвердил сообщения о модернизации ракет Taurus

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Министерство обороны Германии ведет работу по модернизации и обслуживанию ракет Taurus, это регулярный процесс, не связанный с дискуссиями по их отправке на Украину, заявил официальный представитель МО ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны.
"Определенное количество Taurus готово к использованию, а другое количество находится в состоянии готовности, но всё еще нуждается в подготовке к использованию, и эти регулярные проверки и обновления, которые, конечно, также необходимы, необходимы по отношению к любой системе", - сказал он.
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Коллатц также утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналистки, заверив, что модернизация не является следствием каких-либо дискуссий о поставке Taurus Украине или об обмене ракетами с Британией. По его словам, ракеты такого типа требуют постоянного обслуживания и модернизации, "что и происходит с Taurus в настоящее время".
Ранее издание Welt сообщило со ссылками на свои источники, что лишь половина из 600 дальнобойных крылатых ракет Taurus, состоящих на вооружении у Германии, готовы к использованию. По данным издания, готовые для применения системы, которые были модернизированы ещё в 2018 году, а также несертифицированные ракеты более старого образца пройдут очередное обслуживание и модернизацию.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины.
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Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
В субботу министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву. Последняя идея, именуемая "круговым обменом", была поддержана главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая заявила, что это "могло бы быть вариантом".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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