https://ria.ru/20240313/syrskiy-1932825776.html

"Масштабная резня": СМИ раскрыли, что делает Сырский с украинцами

"Масштабная резня": СМИ раскрыли, что делает Сырский с украинцами - РИА Новости, 13.03.2024

"Масштабная резня": СМИ раскрыли, что делает Сырский с украинцами

Солдаты ВСУ испытывают страх из-за того, что ими командует главком Александр Сырский, готовый бросать людей в "мясорубку", об этом пишет аналитик InfoBRICS... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T21:52

2024-03-13T21:52

2024-03-13T22:45

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ испытывают страх из-за того, что ими командует главком Александр Сырский, готовый бросать людей в "мясорубку", об этом пишет аналитик InfoBRICS Драго Боснич."Совершенно очевидно, что сам украинский народ прекрасно осознает масштабы резни, в которую его втянула НАТО. Особенно это касается солдат, именно поэтому они так боятся, что ими командует Сырский", — говорится в публикации.По словам Боснича, украинские солдаты помнят, как Сырский отправлял людей в "мясорубку" под Дебальцево и Артемовском, из-за чего он и получил прозвище Мясник, при этом даже не добившись победы в этих сражениях."Даже в случае победы сил киевского режима столь высокие потери были бы неоправданными. Однако тот факт, что он проиграл, еще больше расстраивает солдат. В свою очередь, это сказывается на и без того низком боевом духе войск", — отметил аналитик.Но самое трагическое в положении ВСУ на сегодняшний день заключается в том, что такой подход ведет к уничтожению самых мотивированных солдат, на смену которым придут необученные призывники с низким моральных духом, считает Боснич.В среду Сырский признал, что обстановка на восточном фронте для Украины остается сложной из-за наступательных действий российских войск в районе населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино.В начале февраля главком ВСУ заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932754513.html

https://ria.ru/20240313/patriot-1932803371.html

https://ria.ru/20240313/ofitser-1932771906.html

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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, нато