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Сотрудники райсуда в ДНР пожаловались на запах и першение в горле - РИА Новости, 13.03.2024
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14:43 13.03.2024 (обновлено: 15:04 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/sud-1932736252.html
Сотрудники райсуда в ДНР пожаловались на запах и першение в горле
Сотрудники райсуда в ДНР пожаловались на запах и першение в горле - РИА Новости, 13.03.2024
Сотрудники райсуда в ДНР пожаловались на запах и першение в горле
Минздрав ДНР сообщил в Telegram-канале, что во вторник сотрудники Старобешевского районного суда пожаловались на запах и першение в горле, прибывшая скорая... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:43
2024-03-13T15:04
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Минздрав ДНР сообщил в Telegram-канале, что во вторник сотрудники Старобешевского районного суда пожаловались на запах и першение в горле, прибывшая скорая оказала помощь 12 пострадавшим, двум из них поставлен предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом", от госпитализации пострадавшие отказались."Двенадцатого марта 2024 года бригада скорой помощи прибыла по вызову в Старобешевский районный суд. Сотрудники суда жаловались на посторонний запах в помещении и на першение в горле. Пострадавшим была оказана необходимая помощь. У всех 12 пострадавших была зафиксирована острая реакция на стресс", - говорится в сообщении регионального министерства. Отмечается, что двум пациентам поставлен предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом", который нуждается в подтверждении. Все пострадавшие отказались от госпитализации."Запрос для проведения обследования помещений направлен в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.
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происшествия, донецкая народная республика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Сотрудники райсуда в ДНР пожаловались на запах и першение в горле

В ДНР 12 сотрудников райсуда, предположительно, отравились неизвестным веществом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Минздрав ДНР сообщил в Telegram-канале, что во вторник сотрудники Старобешевского районного суда пожаловались на запах и першение в горле, прибывшая скорая оказала помощь 12 пострадавшим, двум из них поставлен предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом", от госпитализации пострадавшие отказались.
"Двенадцатого марта 2024 года бригада скорой помощи прибыла по вызову в Старобешевский районный суд. Сотрудники суда жаловались на посторонний запах в помещении и на першение в горле. Пострадавшим была оказана необходимая помощь. У всех 12 пострадавших была зафиксирована острая реакция на стресс", - говорится в сообщении регионального министерства. Отмечается, что двум пациентам поставлен предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом", который нуждается в подтверждении. Все пострадавшие отказались от госпитализации.
"Запрос для проведения обследования помещений направлен в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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