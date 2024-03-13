https://ria.ru/20240313/sud-1932736252.html

Сотрудники райсуда в ДНР пожаловались на запах и першение в горле

Сотрудники райсуда в ДНР пожаловались на запах и першение в горле - РИА Новости, 13.03.2024

Сотрудники райсуда в ДНР пожаловались на запах и першение в горле

Минздрав ДНР сообщил в Telegram-канале, что во вторник сотрудники Старобешевского районного суда пожаловались на запах и першение в горле, прибывшая скорая... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:43

2024-03-13T14:43

2024-03-13T15:04

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Минздрав ДНР сообщил в Telegram-канале, что во вторник сотрудники Старобешевского районного суда пожаловались на запах и першение в горле, прибывшая скорая оказала помощь 12 пострадавшим, двум из них поставлен предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом", от госпитализации пострадавшие отказались."Двенадцатого марта 2024 года бригада скорой помощи прибыла по вызову в Старобешевский районный суд. Сотрудники суда жаловались на посторонний запах в помещении и на першение в горле. Пострадавшим была оказана необходимая помощь. У всех 12 пострадавших была зафиксирована острая реакция на стресс", - говорится в сообщении регионального министерства. Отмечается, что двум пациентам поставлен предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом", который нуждается в подтверждении. Все пострадавшие отказались от госпитализации."Запрос для проведения обследования помещений направлен в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240220/saldo-1928420042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, донецкая народная республика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)