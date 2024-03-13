https://ria.ru/20240313/startapy-1932705251.html

Почти 140 томских студентов получили 1 млн рублей на стартапы в 2023 году

Почти 140 томских студентов получили 1 млн рублей на стартапы в 2023 году - РИА Новости, 13.03.2024

Почти 140 томских студентов получили 1 млн рублей на стартапы в 2023 году

В минувшем году 138 студентов Томской области получили один миллион рублей на стартапы, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:59

2024-03-13T12:59

2024-03-13T12:59

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В минувшем году 138 студентов Томской области получили один миллион рублей на стартапы, сообщает пресс-служба администрации региона. Как рассказала заместитель губернатора региона по научно-технологическому развитию Людмила Огородова, в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", в прошлом году свыше 1,5 тысячи студентов поучаствовали в тренингах предпринимательских компетенций, более 11 тысяч человек приняли участие в предпринимательских "Точках кипения". Свыше 600 человек представили свои акселерационные проекты на молодежном форуме U-NOVUS, а 138 студентов получили по одному миллиону рублей на свой проект в конкурсе "Студенческий стартап". Кроме того, была открыта региональная университетская стартап-студия в ТПУ для Большого университета Томска. "В 2023 году форум молодых ученых U-NOVUS стал главной площадкой для реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", и наша ближайшая задача – скоординировать все инструменты технологического предпринимательства, представив долгосрочную программу его развития", — сказала Огородова, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что в этом году у форума U-NOVUS появился инвестор — это Акционерная финансовая корпорация "Система". Благодаря этом получится масштабировать проект до федерального уровня.

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область, томск