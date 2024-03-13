https://ria.ru/20240313/startapy-1932705251.html
Почти 140 томских студентов получили 1 млн рублей на стартапы в 2023 году
Почти 140 томских студентов получили 1 млн рублей на стартапы в 2023 году - РИА Новости, 13.03.2024
Почти 140 томских студентов получили 1 млн рублей на стартапы в 2023 году
В минувшем году 138 студентов Томской области получили один миллион рублей на стартапы, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:59
2024-03-13T12:59
2024-03-13T12:59
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
томская область
томск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932702559_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_cd85c35f4affec0b7d12db6c0a9fb26d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В минувшем году 138 студентов Томской области получили один миллион рублей на стартапы, сообщает пресс-служба администрации региона. Как рассказала заместитель губернатора региона по научно-технологическому развитию Людмила Огородова, в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", в прошлом году свыше 1,5 тысячи студентов поучаствовали в тренингах предпринимательских компетенций, более 11 тысяч человек приняли участие в предпринимательских "Точках кипения". Свыше 600 человек представили свои акселерационные проекты на молодежном форуме U-NOVUS, а 138 студентов получили по одному миллиону рублей на свой проект в конкурсе "Студенческий стартап". Кроме того, была открыта региональная университетская стартап-студия в ТПУ для Большого университета Томска. "В 2023 году форум молодых ученых U-NOVUS стал главной площадкой для реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", и наша ближайшая задача – скоординировать все инструменты технологического предпринимательства, представив долгосрочную программу его развития", — сказала Огородова, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что в этом году у форума U-NOVUS появился инвестор — это Акционерная финансовая корпорация "Система". Благодаря этом получится масштабировать проект до федерального уровня.
https://ria.ru/20240312/kredit-1932540222.html
томская область
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932702559_385:0:2831:1834_1920x0_80_0_0_f84b5caad1044ce570084feefe281c38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область, томск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область, Томск
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В минувшем году 138 студентов Томской области получили один миллион рублей на стартапы, сообщает пресс-служба администрации региона.
Как рассказала заместитель губернатора региона по научно-технологическому развитию Людмила Огородова
, в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", в прошлом году свыше 1,5 тысячи студентов поучаствовали в тренингах предпринимательских компетенций, более 11 тысяч человек приняли участие в предпринимательских "Точках кипения".
Малые технологические компании смогут получить кредит до миллиарда рублей
Свыше 600 человек представили свои акселерационные проекты на молодежном форуме U-NOVUS, а 138 студентов получили по одному миллиону рублей на свой проект в конкурсе "Студенческий стартап". Кроме того, была открыта региональная университетская стартап-студия в ТПУ для Большого университета Томска
.
"В 2023 году форум молодых ученых U-NOVUS стал главной площадкой для реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", и наша ближайшая задача – скоординировать все инструменты технологического предпринимательства, представив долгосрочную программу его развития", — сказала Огородова, ее слова приводит пресс-служба.
Она уточнила, что в этом году у форума U-NOVUS появился инвестор — это Акционерная финансовая корпорация "Система". Благодаря этом получится масштабировать проект до федерального уровня.