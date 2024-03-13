https://ria.ru/20240313/ssha-1932632663.html

Россия не вмешивается в выборы в США, заявил Путин

Россия не вмешивается в выборы в США, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024

Россия не вмешивается в выборы в США, заявил Путин

Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:50

2024-03-13T05:50

2024-03-13T05:50

россия

сша

владимир путин

дмитрий киселев

джо байден

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Киселев в ходе интервью напомнил Путину, как он ранее заявил, что победа Джо Байдена станет более предпочтительным исходом выборов в США, чем победа Дональда Трампа, так как действующий глава Белого дома "более опытный и прогнозируемый". Журналист уточнил у российского лидера, можно ли считать его комментарий вмешательством в предвыборную кампанию. "Мы не вмешиваемся никак ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240312/rossiya-1932608218.html

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россия, сша, владимир путин, дмитрий киселев, джо байден, в мире