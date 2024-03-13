Рейтинг@Mail.ru
Россия не вмешивается в выборы в США, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ssha-1932632663.html
Россия не вмешивается в выборы в США, заявил Путин
Россия не вмешивается в выборы в США, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
Россия не вмешивается в выборы в США, заявил Путин
Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:50
2024-03-13T05:50
россия
сша
владимир путин
дмитрий киселев
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923893549_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_056ef4d91920b88bb715eab7bf55024c.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Киселев в ходе интервью напомнил Путину, как он ранее заявил, что победа Джо Байдена станет более предпочтительным исходом выборов в США, чем победа Дональда Трампа, так как действующий глава Белого дома "более опытный и прогнозируемый". Журналист уточнил у российского лидера, можно ли считать его комментарий вмешательством в предвыборную кампанию. "Мы не вмешиваемся никак ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240312/rossiya-1932608218.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923893549_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_813c31802279839d9db1570414a80444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, дмитрий киселев, джо байден, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Джо Байден, В мире
Россия не вмешивается в выборы в США, заявил Путин

Путин: Россия не вмешивается в выборы в США и может работать с любым президентом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Киселев в ходе интервью напомнил Путину, как он ранее заявил, что победа Джо Байдена станет более предпочтительным исходом выборов в США, чем победа Дональда Трампа, так как действующий глава Белого дома "более опытный и прогнозируемый". Журналист уточнил у российского лидера, можно ли считать его комментарий вмешательством в предвыборную кампанию.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Все меняется. Разведка США "сделала ставку" на Россию, пишут СМИ
Вчера, 22:03
"Мы не вмешиваемся никак ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель", - отметил Путин.
 
РоссияСШАВладимир ПутинДмитрий КиселевДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала