https://ria.ru/20240313/ssha-1932628151.html

Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте

Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте - РИА Новости, 13.03.2024

Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте

Посол Анатолий Антонов заявил, что высказывания американских властей о необходимости помочь украинским ударам по Крыму означают признание фактического участия... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T04:59

2024-03-13T04:59

2024-03-13T06:48

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анатолий антонов

центральное разведывательное управление (цру)

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Посол Анатолий Антонов заявил, что высказывания американских властей о необходимости помочь украинским ударам по Крыму означают признание фактического участия США в конфликте, и назвал это опасным курсом с непредсказуемыми последствиями. Глава ЦРУ Уильям Бернс ранее говорил, что новая помощь США при одобрении конгрессом позволит Украине вернуть "наступательную инициативу", обеспечит возможности для "проникающих ударов" по Крыму и действий против российского Черноморского флота. "Дошло до того, что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам "бить вглубь Крыма". Иными словами, на официальном уровне признается фактическое участие Соединенных Штатов в конфликте. Однако это опасный курс, чреватый самыми непредсказуемыми последствиями. Не только для безопасности США, но и для всего мира", — сказал Антонов российским журналистам.Во вторник США анонсировали новый — первый в этом году и 55-й в целом — пакет военной помощи Украине на сумму около 300 миллионов долларов, включая боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые средства.Антонов заявил, что американская администрация тем самым "подтвердила неизменность пагубного курса на затягивание военного конфликта на Украине"."В США не хотят понять простую истину, что никакое американское оружие не остановит специальную военную операцию. Новая техника будет сожжена и уничтожена. Ее использование лишь приведет к увеличению жертв среди простых граждан постсоветской республики", — сказал он.Как ранее подчеркивал президент Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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в мире, сша, россия, украина, анатолий антонов, центральное разведывательное управление (цру)