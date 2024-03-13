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Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты, пишут СМИ

Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024

Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты, пишут СМИ

Президент США Джо Байден выигрывает праймериз в штате Джорджия и набирает достаточное число делегатов для выдвижения на второй срок от Демократической партии,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T02:23

2024-03-13T02:23

2024-03-13T02:23

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден выигрывает праймериз в штате Джорджия и набирает достаточное число делегатов для выдвижения на второй срок от Демократической партии, прогнозируют издание The Hill и телеканал CNN. Победа в Джорджии увеличивает число делегатов летнего партийного съезда, готовых поддержать номинацию Байдена, до 1970 при необходимых 1968. По прогнозу CNN, на праймериз в штате действующий президент получает 95,2% голосов. Телеканал также спрогнозировал победу экс-президента Дональда Трампа на внутрипартийных выборах республиканцев в Джорджии.

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в мире, джорджия, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024