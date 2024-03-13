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Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
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02:23 13.03.2024
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Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты, пишут СМИ
Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты, пишут СМИ
Президент США Джо Байден выигрывает праймериз в штате Джорджия и набирает достаточное число делегатов для выдвижения на второй срок от Демократической партии,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T02:23
2024-03-13T02:23
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден выигрывает праймериз в штате Джорджия и набирает достаточное число делегатов для выдвижения на второй срок от Демократической партии, прогнозируют издание The Hill и телеканал CNN. Победа в Джорджии увеличивает число делегатов летнего партийного съезда, готовых поддержать номинацию Байдена, до 1970 при необходимых 1968. По прогнозу CNN, на праймериз в штате действующий президент получает 95,2% голосов. Телеканал также спрогнозировал победу экс-президента Дональда Трампа на внутрипартийных выборах республиканцев в Джорджии.
https://ria.ru/20240306/tramp-1931360466.html
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в мире, джорджия, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Джорджия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты, пишут СМИ

Прогноз СМИ: Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден выигрывает праймериз в штате Джорджия и набирает достаточное число делегатов для выдвижения на второй срок от Демократической партии, прогнозируют издание The Hill и телеканал CNN.
Победа в Джорджии увеличивает число делегатов летнего партийного съезда, готовых поддержать номинацию Байдена, до 1970 при необходимых 1968.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии. 5 марта 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз
6 марта, 07:24
По прогнозу CNN, на праймериз в штате действующий президент получает 95,2% голосов. Телеканал также спрогнозировал победу экс-президента Дональда Трампа на внутрипартийных выборах республиканцев в Джорджии.
 
В миреДжорджияСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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