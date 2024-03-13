https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932793285.html
Спецоперация, 13 марта: Путин выразил готовность к переговорам по Украине
Спецоперация, 13 марта: Путин выразил готовность к переговорам по Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Спецоперация, 13 марта: Путин выразил готовность к переговорам по Украине
Россия готова к переговорам по Украине, но они должны основаться на реальности, а не на "хотелках", заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:59
2024-03-13T17:59
2024-03-13T19:15
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине, но они должны основаться на реальности, а не на "хотелках", заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы "Вести недели" Дмитрию Киселеву.Глава государства отметил, что диалог об урегулировании конфликта должен стать не паузой для ее перевооружения, а серьезным разговором с предоставлением гарантий безопасности для России.Путин также прокомментировал разговоры о возможной отправке западных военных на Украину. Президент подчеркнул, что Россия отнесется к американским войскам на Украине как к интервентам. Но, по его словам, военное присутствие и поставки вооружений ничего не изменят на поле боя.Кроме того, в интервью с Киселевым президент затронул важные вопросы об СВО, которые касаются возможности применения тактического ядерного оружия на украинских фронтах и участившихся ударов ВСУ по российской территории с попытками прорыва границы.По словам главы государства, необходимости применять ТЯО в спецоперации никогда не было.Говоря о попытках Киева атаковать Белгородскую и Курскую области, Путин отметил, что они вызваны неудачами ВСУ на линии фронта, где инициатива полностью перешла к российской армии.Он подчеркнул, что подобные атаки связаны с желанием Украины помешать президентским выборам и стремлением получить преимущество в возможном переговорном процессе.Ход спецоперацииРоссийская армия заняла более выгодные рубежи и позиции на Донецком и Южнодонецком направлениях, а на Авдеевском улучшила положение по переднему краю.В Харьковской области ВС поразили систему ПВО американского производства Patriot, а также цех по ремонту вооружения и военной техники.Кроме того, российские военные уничтожили на площадке в районе Новопавловки (ДНР) два украинских вертолета Ми-8.Как сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, Вооруженным силам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области в районе Работинои закрепиться на бывших опорных украинских пунктах.По его словам, за линией фронта ВСУ спешно возводят несколько линий обороны: вкапывают железобетонные конструкции, роют траншеи и противотанковые рвы, прокладывать коридоры связи, боясь натиска русской армии.Совокупные потери противника за минувшие сутки составили до 1135 солдат, 26 танков и других бронемашин, 19 артиллерийских орудий, два вертолета, одну систему ПВО, 51 военный автомобиль и 136 дронов.Украинские ударыКиев продолжил наносить удары дронами по российским нефтяным объектам. Сегодня четыре украинских беспилотника атаковали территорию НПЗ в Рязани, где загорелись две установки для переработки нефти.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что отрытый огонь на площади 175 квадратных метров потушили на обеих горящих емкостях с сырой нефтью. При атаке беспилотников три человека получили осколочные ранения.Кроме того, Украина ударила по Новошахтинскому нефтезаводу в Ростовской области.Как сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале, три дрона удалось подавить системами радиоэлектронной борьбы, в результате БПЛА упали на территории предприятия, а технологические работы на заводы остановились.В общей сложности за сутки российские системы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над шестью регионами страны: 35 — над Воронежской, 19 — над Белгородской, восемь — над Брянской, восемь — над Курской и по одному над Рязанской и Ленинградской областями.Из-за участившихся атак БПЛА власти приграничных с Украиной регионов вводят дополнительные меры безопасности. Так, в правительстве Курской области сообщили, что ее жителей будут круглосуточно предупреждать об угрозе атаки дронов с помощью СМС, push-уведомлений и по телевидению, а в дневное время (с 06.00 по 23.00) заработает звуковая система оповещения.Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что из-за оперативной обстановки в городе решили не проводить массовых гуляний, в том числе на Масленицу.
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в мире, украина, россия, киев, василий голубев, владимир рогов, вооруженные силы украины, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Василий Голубев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Ми-8 АМТШ
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине, но они должны основаться на реальности, а не на "хотелках", заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы "Вести недели" Дмитрию Киселеву.
Глава государства отметил, что диалог об урегулировании конфликта должен стать не паузой для ее перевооружения, а серьезным разговором с предоставлением гарантий безопасности для России.
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Путин также прокомментировал разговоры о возможной отправке западных военных на Украину. Президент подчеркнул, что Россия отнесется к американским войскам на Украине как к интервентам. Но, по его словам, военное присутствие и поставки вооружений ничего не изменят на поле боя.
Кроме того, в интервью с Киселевым президент затронул важные вопросы об СВО, которые касаются возможности применения тактического ядерного оружия на украинских фронтах и участившихся ударов ВСУ
по российской территории с попытками прорыва границы.
По словам главы государства, необходимости применять ТЯО в спецоперации никогда не было.
Говоря о попытках Киева атаковать Белгородскую и Курскую области
, Путин отметил, что они вызваны неудачами ВСУ на линии фронта, где инициатива полностью перешла к российской армии.
Он подчеркнул, что подобные атаки связаны с желанием Украины помешать президентским выборам и стремлением получить преимущество в возможном переговорном процессе.
Российская армия заняла более выгодные рубежи и позиции на Донецком и Южнодонецком направлениях, а на Авдеевском улучшила положение по переднему краю.
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В Харьковской области
ВС поразили систему ПВО американского производства Patriot, а также цех по ремонту вооружения и военной техники.
Кроме того, российские военные уничтожили на площадке в районе Новопавловки (ДНР
) два украинских вертолета Ми-8.
Как сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов
, Вооруженным силам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области
в районе Работино
и закрепиться на бывших опорных украинских пунктах.
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По его словам, за линией фронта ВСУ спешно возводят несколько линий обороны: вкапывают железобетонные конструкции, роют траншеи и противотанковые рвы, прокладывать коридоры связи, боясь натиска русской армии.
Совокупные потери противника за минувшие сутки составили до 1135 солдат, 26 танков и других бронемашин, 19 артиллерийских орудий, два вертолета, одну систему ПВО, 51 военный автомобиль и 136 дронов.
Киев продолжил наносить удары дронами по российским нефтяным объектам. Сегодня четыре украинских беспилотника атаковали территорию НПЗ в Рязани
, где загорелись две установки для переработки нефти.
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Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что отрытый огонь на площади 175 квадратных метров потушили на обеих горящих емкостях с сырой нефтью. При атаке беспилотников три человека получили осколочные ранения.
Кроме того, Украина ударила по Новошахтинскому нефтезаводу в Ростовской области
.
Как сообщил губернатор региона Василий Голубев
в Telegram-канале, три дрона удалось подавить системами радиоэлектронной борьбы, в результате БПЛА упали на территории предприятия, а технологические работы на заводы остановились.
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В общей сложности за сутки российские системы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над шестью регионами страны: 35 — над Воронежской, 19 — над Белгородской, восемь — над Брянской, восемь — над Курской и по одному над Рязанской и Ленинградской областями
.
Из-за участившихся атак БПЛА власти приграничных с Украиной регионов вводят дополнительные меры безопасности. Так, в правительстве Курской области сообщили, что ее жителей будут круглосуточно предупреждать об угрозе атаки дронов с помощью СМС, push-уведомлений и по телевидению, а в дневное время (с 06.00 по 23.00) заработает звуковая система оповещения.
Мэр Белгорода Валентин Демидов
рассказал, что из-за оперативной обстановки в городе решили не проводить массовых гуляний, в том числе на Масленицу.
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