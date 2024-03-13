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Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 13.03.2024 (обновлено: 17:20 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932765144.html
Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя
Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя - РИА Новости, 13.03.2024
Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя
Обстановка для Украины на восточном фронте остается сложной из-за наступления российских войск, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:06
2024-03-13T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
работино
авдеевка
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обстановка для Украины на восточном фронте остается сложной из-за наступления российских войск, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале."Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино", — написал Сырский по итогам совместной поездки на передовую с министром обороны Рустемом Умеровым.В начале февраля Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. Ситуацию на фронте он оценил как сложную и напряженную.Главком также признал, что командование некоторых бригад на восточном фронте не справляется с управлением и удержанием позиций и пообещал провести замены.Российские войска в середине февраля освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от города и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. К концу месяца группировка войск "Центр" освободила еще несколько населенных пунктов к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html
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украина
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авдеевка
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в мире, украина, работино, авдеевка, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Работино, Авдеевка, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Донецк
Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя

Сырский признал сложности для ВСУ из-за наступления российский войск

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обстановка для Украины на восточном фронте остается сложной из-за наступления российских войск, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.
"Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино", — написал Сырский по итогам совместной поездки на передовую с министром обороны Рустемом Умеровым.
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В начале февраля Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. Ситуацию на фронте он оценил как сложную и напряженную.
Главком также признал, что командование некоторых бригад на восточном фронте не справляется с управлением и удержанием позиций и пообещал провести замены.
Российские войска в середине февраля освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от города и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. К концу месяца группировка войск "Центр" освободила еще несколько населенных пунктов к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРаботиноАвдеевкаАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАДонецк
 
 
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