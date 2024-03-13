https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932765144.html

Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя

Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя - РИА Новости, 13.03.2024

Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя

Обстановка для Украины на восточном фронте остается сложной из-за наступления российских войск, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:06

2024-03-13T16:06

2024-03-13T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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александр сырский

рустем умеров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обстановка для Украины на восточном фронте остается сложной из-за наступления российских войск, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале."Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино", — написал Сырский по итогам совместной поездки на передовую с министром обороны Рустемом Умеровым.В начале февраля Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. Ситуацию на фронте он оценил как сложную и напряженную.Главком также признал, что командование некоторых бригад на восточном фронте не справляется с управлением и удержанием позиций и пообещал провести замены.Российские войска в середине февраля освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от города и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. К концу месяца группировка войск "Центр" освободила еще несколько населенных пунктов к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

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авдеевка

донецк

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в мире, украина, работино, авдеевка, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, донецк