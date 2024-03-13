https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932765144.html
Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя
Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя - РИА Новости, 13.03.2024
Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя
Обстановка для Украины на восточном фронте остается сложной из-за наступления российских войск, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:06
2024-03-13T16:06
2024-03-13T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
работино
авдеевка
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257584_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_61bad4397bd114c5a10ca9569223fc3d.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обстановка для Украины на восточном фронте остается сложной из-за наступления российских войск, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале."Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино", — написал Сырский по итогам совместной поездки на передовую с министром обороны Рустемом Умеровым.В начале февраля Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. Ситуацию на фронте он оценил как сложную и напряженную.Главком также признал, что командование некоторых бригад на восточном фронте не справляется с управлением и удержанием позиций и пообещал провести замены.Российские войска в середине февраля освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от города и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. К концу месяца группировка войск "Центр" освободила еще несколько населенных пунктов к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
украина
работино
авдеевка
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257584_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_7bb93a8a7fc04dd72ad85be3539ba153.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, работино, авдеевка, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Работино, Авдеевка, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Донецк
Сырский признал сложное положение ВСУ на поле боя
Сырский признал сложности для ВСУ из-за наступления российский войск