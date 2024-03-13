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ВС России прорвали линию фронта на участках в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932748530.html
ВС России прорвали линию фронта на участках в Запорожской области
ВС России прорвали линию фронта на участках в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2024
ВС России прорвали линию фронта на участках в Запорожской области
Российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области и закрепиться на вражеских опорных пунктах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:08
2024-03-13T15:08
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
работино
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области и закрепиться на вражеских опорных пунктах, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Ранее в среду он сообщил, что ВС РФ наносят превентивные удары по возводимой украинскими войсками новой линии обороны в подконтрольной им части Запорожской области. "Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление - и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах", — сказал Рогов. По его словам, за линией фронта украинские войска спешно возводят несколько линий обороны. "Противник вкапывает железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роет траншеи и противотанковые рвы, прокладывает коридоры связи, боясь натиска русской армии", — пояснил Рогов.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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россия, запорожская область, владимир рогов, работино, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Работино, Безопасность
ВС России прорвали линию фронта на участках в Запорожской области

Рогов: ВС РФ прорвали линию фронта на нескольких участках в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области и закрепиться на вражеских опорных пунктах, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Ранее в среду он сообщил, что ВС РФ наносят превентивные удары по возводимой украинскими войсками новой линии обороны в подконтрольной им части Запорожской области.
"Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление - и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах", — сказал Рогов.
По его словам, за линией фронта украинские войска спешно возводят несколько линий обороны.
"Противник вкапывает железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роет траншеи и противотанковые рвы, прокладывает коридоры связи, боясь натиска русской армии", — пояснил Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговРаботиноБезопасность
 
 
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