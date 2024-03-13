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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 13.03.2024 (обновлено: 14:32 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932731553.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных - РИА Новости, 13.03.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:29
2024-03-13T14:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степовое Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Украина, США
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных

МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степовое Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьУкраинаСША
 
 
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