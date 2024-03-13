https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932731553.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных - РИА Новости, 13.03.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:29

2024-03-13T14:29

2024-03-13T14:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степовое Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина, сша