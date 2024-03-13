https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932639537.html

Путин рассказал, как минимизировать потери России в СВО

Путин рассказал, как минимизировать потери России в СВО - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, как минимизировать потери России в СВО

России для минимизации потерь при продвижении на линии фронта в зоне СВО нужно увеличивать количество и мощь средств поражения, сейчас развитие в этой сфере... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:40

2024-03-13T07:40

2024-03-13T11:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

дмитрий киселев

вооруженные силы рф

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. России для минимизации потерь при продвижении на линии фронта в зоне СВО нужно увеличивать количество и мощь средств поражения, сейчас развитие в этой сфере идет семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Вопрос понятный, справедливый, но ответ тоже простой. Нужно увеличивать средства поражения - количество и мощь средств поражения. Повышать эффективность применяемых сил и средств. Авиация - и тактическая, и армейская, даже и стратегическая, имея в виду, конечно, в тех компонентах, которые приемлемы для вооруженных конфликтов подобного рода", - заявил Путин, говоря о том, как минимизировать потери РФ, чтобы при наступлении они были меньше, чем в обороне. Речь идет и о наземных средствах поражения, в том числе "высокоточке", об артиллерии и бронетехнике, продолжил он. "У нас развитие идет, без всякого преувеличения, семимильными шагами", - заявил президент. По его словам, сейчас развитие идет именно в этом направлении. "Да, так и происходит. В этом и ответ на ваш вопрос: чем мощнее и больше средств поражения, тем меньше потерь", - добавил Путин.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

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