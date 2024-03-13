https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932639537.html
Путин рассказал, как минимизировать потери России в СВО
Путин рассказал, как минимизировать потери России в СВО - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, как минимизировать потери России в СВО
России для минимизации потерь при продвижении на линии фронта в зоне СВО нужно увеличивать количество и мощь средств поражения, сейчас развитие в этой сфере... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:40
2024-03-13T07:40
2024-03-13T11:15
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вооруженные силы рф
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. России для минимизации потерь при продвижении на линии фронта в зоне СВО нужно увеличивать количество и мощь средств поражения, сейчас развитие в этой сфере идет семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Вопрос понятный, справедливый, но ответ тоже простой. Нужно увеличивать средства поражения - количество и мощь средств поражения. Повышать эффективность применяемых сил и средств. Авиация - и тактическая, и армейская, даже и стратегическая, имея в виду, конечно, в тех компонентах, которые приемлемы для вооруженных конфликтов подобного рода", - заявил Путин, говоря о том, как минимизировать потери РФ, чтобы при наступлении они были меньше, чем в обороне. Речь идет и о наземных средствах поражения, в том числе "высокоточке", об артиллерии и бронетехнике, продолжил он. "У нас развитие идет, без всякого преувеличения, семимильными шагами", - заявил президент. По его словам, сейчас развитие идет именно в этом направлении. "Да, так и происходит. В этом и ответ на ваш вопрос: чем мощнее и больше средств поражения, тем меньше потерь", - добавил Путин.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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безопасность, россия, владимир путин, дмитрий киселев, вооруженные силы рф, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы РФ, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин рассказал, как минимизировать потери России в СВО
Путин: для минимизации потерь в СВО нужно наращивать мощь средств поражения
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. России для минимизации потерь при продвижении на линии фронта в зоне СВО нужно увеличивать количество и мощь средств поражения, сейчас развитие в этой сфере идет семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Вопрос понятный, справедливый, но ответ тоже простой. Нужно увеличивать средства поражения - количество и мощь средств поражения. Повышать эффективность применяемых сил и средств. Авиация - и тактическая, и армейская, даже и стратегическая, имея в виду, конечно, в тех компонентах, которые приемлемы для вооруженных конфликтов подобного рода", - заявил Путин, говоря о том, как минимизировать потери РФ, чтобы при наступлении они были меньше, чем в обороне.
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Речь идет и о наземных средствах поражения, в том числе "высокоточке", об артиллерии и бронетехнике, продолжил он. "У нас развитие идет, без всякого преувеличения, семимильными шагами", - заявил президент.
По его словам, сейчас развитие идет именно в этом направлении. "Да, так и происходит. В этом и ответ на ваш вопрос: чем мощнее и больше средств поражения, тем меньше потерь", - добавил Путин.
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