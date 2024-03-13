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Путин рассказал об участии наемников в атаках на приграничные регионы - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932638835.html
Путин рассказал об участии наемников в атаках на приграничные регионы
Путин рассказал об участии наемников в атаках на приграничные регионы - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал об участии наемников в атаках на приграничные регионы
Иностранные наемники участвовали в попытках Киева атаковать приграничные регионы РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:33
2024-03-13T07:33
специальная военная операция на украине
россия
курская область
харьковская область
дмитрий киселев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Иностранные наемники участвовали в попытках Киева атаковать приграничные регионы РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В интервью Путин прокомментировал попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России. "Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал президент. Утром 12 марта подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Около 3.00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России со стороны Одноборовки в Харьковской области, а также в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области. По данным Минобороны, при попытке прорыва государственной границы России во вторник киевский режим потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, нарушений госграницы не допущено.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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россия, курская область, харьковская область, дмитрий киселев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Харьковская область, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Путин рассказал об участии наемников в атаках на приграничные регионы

Путин: иностранные наемники участвовали в атаках на приграничные регионы России

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Иностранные наемники участвовали в попытках Киева атаковать приграничные регионы РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
В интервью Путин прокомментировал попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России.
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"Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал президент.
Утром 12 марта подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Около 3.00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России со стороны Одноборовки в Харьковской области, а также в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области.
По данным Минобороны, при попытке прорыва государственной границы России во вторник киевский режим потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, нарушений госграницы не допущено.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьХарьковская областьДмитрий КиселевВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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