https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932638835.html

Путин рассказал об участии наемников в атаках на приграничные регионы

Путин рассказал об участии наемников в атаках на приграничные регионы - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал об участии наемников в атаках на приграничные регионы

Иностранные наемники участвовали в попытках Киева атаковать приграничные регионы РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:33

2024-03-13T07:33

2024-03-13T07:33

специальная военная операция на украине

россия

курская область

харьковская область

дмитрий киселев

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Иностранные наемники участвовали в попытках Киева атаковать приграничные регионы РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В интервью Путин прокомментировал попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России. "Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал президент. Утром 12 марта подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Около 3.00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России со стороны Одноборовки в Харьковской области, а также в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области. По данным Минобороны, при попытке прорыва государственной границы России во вторник киевский режим потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, нарушений госграницы не допущено.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html

россия

курская область

харьковская область

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россия, курская область, харьковская область, дмитрий киселев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины