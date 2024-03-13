https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932626134.html

Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР

Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.03.2024

Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР

Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T03:47

2024-03-13T03:47

2024-03-13T03:47

специальная военная операция на украине

денис пушилин

ян гагин

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929773508_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_3adc659db2133273e45ec1e63fadd5b4.jpg

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Наблюдается улучшение тактического положения наших войск в районе Часова Яра", - сказал Кимаковский. Город Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска. В конце февраля советник Пушилина Ян Гагин сообщал РИА Новости, что российские военные ведут бои на ближних подступах к Часову Яру, по позициям украинских формирований в этом населенном пункте работает артиллерия и авиация.

https://ria.ru/20240313/patriot-1932618283.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис пушилин, ян гагин, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф