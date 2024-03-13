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Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР
Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.03.2024
Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР
Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:47
2024-03-13T03:47
2024-03-13T03:47
специальная военная операция на украине
денис пушилин
ян гагин
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Наблюдается улучшение тактического положения наших войск в районе Часова Яра", - сказал Кимаковский. Город Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска. В конце февраля советник Пушилина Ян Гагин сообщал РИА Новости, что российские военные ведут бои на ближних подступах к Часову Яру, по позициям украинских формирований в этом населенном пункте работает артиллерия и авиация.
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денис пушилин, ян гагин, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР
Советник Пушилина: российские войска улучшили тактическое положение у Часова Яра