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Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932626134.html
Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР
Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.03.2024
Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР
Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:47
2024-03-13T03:47
специальная военная операция на украине
денис пушилин
ян гагин
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Наблюдается улучшение тактического положения наших войск в районе Часова Яра", - сказал Кимаковский. Город Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска. В конце февраля советник Пушилина Ян Гагин сообщал РИА Новости, что российские военные ведут бои на ближних подступах к Часову Яру, по позициям украинских формирований в этом населенном пункте работает артиллерия и авиация.
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денис пушилин, ян гагин, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР

Советник Пушилина: российские войска улучшили тактическое положение у Часова Яра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
"Наблюдается улучшение тактического положения наших войск в районе Часова Яра", - сказал Кимаковский.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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00:55
Город Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска. В конце февраля советник Пушилина Ян Гагин сообщал РИА Новости, что российские военные ведут бои на ближних подступах к Часову Яру, по позициям украинских формирований в этом населенном пункте работает артиллерия и авиация.
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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